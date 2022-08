Egy érmecímlet bevonása nem ítélhető meg a fémárak pillanatnyi alakulásával – írja Matolcsy György jegybankelnök válaszában, amit Balassa Péter jobbikos országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott, vette észre a hvg.hu.

Az ellenzéki képviselő határozati javaslatot nyújtott be, amelyben kezdeményezte az ötforintosok kivonását a forgalomból. Azzal indokolta mindezt, hogy az érme alapanyagai már önmagukban drágábbak öt forintnál. Egy ötforintos rézből, cinkből és nikkelből áll, a súlya 4,2 gramm, vagyis 238 darab tesz ki egy kilót. A képviselő számítása szerint a háztartási sárgarézhulladék kilója most a színesfémátvevőknél 1500 forint, vagyis jóval több, mint 238 darab ötforintos pénzforgalmi értéke, 1190 forint – írta a képviselő.

Matolcsy szerint más szempontokat is figyelembe kell venni egy címlet kivonásánál, nem csak az alapanyagköltséget, ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi fémárak mellett most többet ér egy 5 forintos érme 5 forintnál. Ez nem egyedi, a nemzetközi gyakorlatban is látni erre példákat.

Egy érme kivonásánál azt is figyelembe kell venni, mennyire használja a lakosság, illetve azt is, hogy mennyire lenne drága visszagyűjteni az ötforintosokat. A jegybankelnök szerint jelenleg 764 millió 5 forintos van forgalomban, ha bevonnák őket, akkor 50 százalékos visszaáramlással számolva 1604 tonna érmét kellene a Magyar Nemzeti Banknak, a hitelintézeteknek, a postának és a készpénzlogisztikai szolgáltató cégeknek kezelnie, ami nagy költséget jelentene.