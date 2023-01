A megkérdezettek harmada szerint 2023-ban havonta nettó 350-450 ezer forintból lehetne tisztességesen megélni, a válaszadók ötöde szerint ennél viszont jóval nagyobb összegből, 450-550 ezer forintból lehet csak kijönni - derül ki a Napi.hu számára készített Pulzus Kutató felmérésből.

A válaszadók negyede 250-350 ezer forintot szeretne beosztani havonta, 16 százalék szerint, akkora a drágulás Magyarországon, hogy 550 ezer forintnál is több kell a havi megélhetéshez, és elenyésző, 3 százalék mondta csak azt, hogy kevesebb, mint 250 ezer forint is elég lenne számára a megélhetéshez.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) január 4-én publikált adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 510 500 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 352 ezer forint volt 2022. októberében; az előbbi 18,4 százalékkal, utóbbi 19,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Kép: Pulzus











Ha a nemek szerinti megoszlást vizsgáljuk az derül ki, hogy elenyésző a különbség a férfiak és a nők között abban, hogy mennyi pénzből lehetne havonta megélni.

A kérdésekre válaszolók többsége volt nő, a férfiak 45 százalékos arányt képviselnek. A kutatás 2023. január 4. és 5. között készült, ezer fő megkérdezésével.

Kép: Pulzus

A férfiak és a nők negyede szerint neki elég lenne havi 250-350 ezer forint a megélhetésre, a válaszadók harmada mondta, hogy 350-450 ezer forintra lenne szüksége ahhoz, hogy a rezsit kifizesse és élelmiszerre és szórakozásra is jusson. A férfiak és a nők 23-23 százaléka ugyanazt mondja, hogy 450-550 ezer forintból jönne ki havonta, és a megkérdezettek 16 százaléka esetében is egyenlő a nemek aránya, ők jönnének ki a legtöbb pénzből, havonta 550 ezer forintnál is több kellene a megélhetésre.

A kutatásban feltüntetett legalacsonyabb fizetésből, kevesebb mint havi 250 ezer forintból viszont valamivel több férfi, mint nő tudnak csak megélni.

Az idősek vannak a legrosszabb helyzetben



A KSH adatai szerint 2022-ben az öregségi nyugdíj átlaga 164 ezer 102 forint volt. Ugyanakkor a kutatásban válaszoló 60 éveseknek vagy annál idősebbek 42 százalékának lenne szüksége 350-450 ezer forintra havonta, a 18-39 évesek harmada szeretne havi 250-350 ezer forintból kijönni. Havi 450-550 ezer forintra a legtöbben, a 40-59 közötti korosztály voksolt, ők teszik ki a válaszadók harmadát, de minden ötödik 18-39 évesnek is ennyi pénzre lenne szüksége a havi megélhetéshez. 250 ezer forint alatti összegből minden korosztályban nagyon kevesen, alig 3-4 százalék tudna csak megélni.

Kép: Pulzus

A kutatás szerint a diplomások harmadának (27 százalék) 350-450 ezer forint lenne elég egy hónapra, a középfokú végzettségűek és az alap végzettséggel rendelkezők több mint harminc százaléka mondta ugyanezt.

Kép: Pulzus

A válaszadók felének egyébként csak alapfokú végzettsége van, harmadának középfokú és csak 18 százalék rendelkezik diplomával.

A kutatás érdekessége az is, hogy az alapfokú végzettséggel rendelkezők harmada (27 százalék) mondta azt, hogy 450-550 ezer forint kellene a havi megélhetéshez, a diplomásoknak pedig csak a 15 százaléka válaszolta ugyanezt. Minden ötödik érettségivel rendelkező is ennyi pénzből tudna csak kijönni. 550 ezer forintnál több pénzből pedig a felsőfokú végzettséggel rendelkezők ötöde szeretne megélni, az alacsonyabb végzettségűek esetében 15 százalék körül alakult, azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy félmillió forintnál is több kellene ahhoz, hogy hó végén ne legyen üres a pénztárcája.

Kép: Pulzus

A Pulzus Kutató felmérésében a válaszadók ötöde él Budapesten, 35 százaléka városban, 17 százaléka megyeszékhelyen és 30 százalékuk pedig községben.

A megyeszékhelyen és városban élők 37 és 38 százaléka meg tudna élni havonta 350-450 ezer forintból, a fővárosban élők 29 százaléka mondta ugyanezt.

Kép: Pulzus

Figyelemfelkeltő, hogy a községben élők mondták azt a legtöbben (34 százalék), hogy havi 450-550 ezer forintra lenne szükségük a havi megélhetéshez, a budapestieknek csak majdnem az ötöde válaszolta ugyanezt. És szintén a községben élők mondták a legtöbben, hogy havi 550 ezer forintnál is többre lenne szüksége a normális megélhetéshez.