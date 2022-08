A front ugyan pénteken megérkezik, ám a korábbi napokhoz képest úgy néz ki, hogy lassabban vonul át felettünk, így az ünnepi hétvégére jelentősen megnövekedett a csapadék esélye.

Az OMSZ felhívja a figyelmet arra is, hogy a hétvége időjárása igen bizonytalan, de mostanra a jóval csapadékosabb forgatókönyvek vannak túlsúlyban, annyira, hogy még az aszályhelyzet is javulhat.

Az augusztus 20-i állami ünnepségeken mindössze 350 forint lesz a sör , a kérdés, hogy megér-e ennyit egy alapos elázás.

Csütörtökre virradó éjszaka derült vagy gyengén fátyolfelhős lesz az ég. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 22 fok között valószínű.

Csütörtökön többnyire derült lesz az ég, kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarja a napsütést. Csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik a déli, délnyugati szél, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33, 39 fok között valószínű.

Pénteken általában több órára kisüt a nap. A Tiszántúlon főleg fátyolfelhők lehetnek. Nyugaton kora délelőttől, a középső országrészben főként a déli óráktól a gomolyfelhőzet is erősebben megnövekszik, nyugat felől nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk. A Tiszántúlon estig kevés helyen valószínű csapadék. Másutt nyugat felől egyre több helyen kialakulnak záporok, zivatarok, köztük heves is lehet, felhőszakadással, jégesővel. A délkeleti, majd a sokfelé északnyugatira forduló szelet erős, zivatarban viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 16, 24 fok várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 33 és 40, nyugaton helyenként 29 és 32 fok között valószínű.

Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett fátyolfelhőzetre és sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre is számítani lehet. Több helyen előfordul záporeső, zivatar. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél, zivatarban viharos széllökések is várhatók. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24, 30 fok között alakul, de északkeleten, keleten helyenként 31, 35 fok is lehet.

Vasárnap a nyugati megyékben változóan, másutt inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Nyugaton csak néhol, máshol többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon, illetve zivatarban helyenként viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet a napos tájakon 25, 30, a felhős, csapadékos részeken 20, 24 fok között alakul - írják a meteorológusok.