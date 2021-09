Hiába okozott tavaly felháborodást, idén ismét az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szolgálati helikopterével utazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – derült ki a Magyar Hang közérdekűadat-igénylésére adott rendőrségi válaszból. A külügyminisztérium nem reagált a lapnak arra a kérdésére, hogy milyen okból vette igénybe a helikopteres utazást a miniszter.

Az ORFK által megküldött adatok szerint 2015 óta 29 alkalommal vették igénybe miniszterek a rendőrségi helikoptereket. A legtöbbször – az ideivel együtt 21 alkalommal – Szijjártó Péter élt a lehetőséggel, de nyolc esetben Pintér Sándor belügyminiszter is repült, őt egyszer elkísérte Simicskó István volt honvédelmi miniszter is. Az egyik rendőrségi gépet Orbán Viktor miniszterelnök is használta 2015-ben.

Változatosak voltak az úti célok: gyakran határ menti településekre utaztak a miniszterek, de arra is akad példa, hogy Szijjártó Péter Győrbe vagy Miskolcra utazott helikopterrel. Pintér Sándor nyolc útjából háromszor külföldre repült (Bécsbe, Belgrádba és Temesvárra), Simicskó Istvánnal közös útján pedig – nem részletezett okokból – félbeszakadt a repülés Hosszúperesztegnél.

A védett személyek ingyen használhatják a gépeket, ha pedig kölcsönkérnék valamelyik helikoptert, akkor a Belügyminisztériumtól kell engedélyt szerezniük - írja a lap cikkében.