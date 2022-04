Nyitrai Zsolt szerint a "globális helyzet" Magyarországot is érinti: a magyar gazdaságot is több mint 2 éve "gyötri" a koronavírus-járvány, az energiaárak berobbanása, továbbá az orosz-ukrán háború. Mindezek miatt "költségvetési fegyelemre" lesz szükség, de "az embereket érintő megszorítás egészen biztosan nem lesz" - idézte a miniszterelnöki megbízottat az MTI.

Fontos a pénzügyi stabilitás, a költségvetési hiány lefaragása, mert enélkül nehezen lehetne gazdasági növekedés, és egyértelműen ez a cél - tette hozzá Nyitrai.

Nyitrai úgy véli, a vasárnapi országgyűlési választás eredménye annak köszönhető, hogy amikor nehéz helyzetben volt korábban az ország, az Orbán Viktor vezette kormány nem a lakosság kiadásait növelte, hanem azok irányába fordult, akik "extraprofitot" halmoztak fel, mint a multinacionális vállalatok. Ezt nevezték Nyitrai szerint "igazságos közteherviselésnek".

A politikus szerint az Orbán-kormány mindent megtesz, hogy megvédje az embereket a többletkiadásoktól. Ezért is vezették be a kamatstopot, valamint az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot és az üzemanyagárstopot. Mindegyiknek van egy határideje, és törekszenek rá, hogy ezeket meghosszabbítsák. Az üzemanyagár esetében is folynak a tárgyalások arról, hogy az miként lehetne a jövőben fenntartható.

A növekvő infláció miatt is több olyan döntést hoztak, hogy azt "kevésbé érzékelhetővé" tegyék az emberek számára. Ezek mellett számos olyan döntés született még, mint például a 13. havi nyugdíj visszaadása, a hathavi fegyverpénz és a családi adóvisszatérítés, amelyek összesen több millió embernek jelentettek segítséget.

Harcolnak Brüsszellel



Nyitrai szerint az európai uniós helyreállítási alap forrásaiból minden tagállamnak jár 2100 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás, továbbá 3600 milliárd forintnyi nulla százalékos kamatozású hitelkonstrukció. Ezek "nem ajándékok", ezek járnak Magyarországnak, a magyar nemzetnek és a magyar kormány küzdeni fog a támagatásokért - mondta az MTI szerint a fideszes politikus. (Ezeket az EU nem is akarja elvenni, csak tenni kellene a kormánynak a korrupció visszaszorítása, a közbeszerzések tisztasága és a verseny biztosítása érdekében, nem pedig valótlanul a gender-ügyre hivatkozni, hogy miért nem állapodtak meg még az uniós források folyósításáról - a szerk.)