Mélypontra értek a nagyvállalatok, nyereségre senki nem számít

A nagyvállalatok idén nem várnak árbevétel és profitnövekedést. A cégek több mint egy éve csökkenő profittal számolnak, ami most negatív rekordot ért el, emellett az árbevétel várt változása is negatív előjelű. Az alacsonyabb pénzügyi eredmények a tervezett beruházásokat is erőteljesen visszafogják, a cégek mindössze 37 százaléka készül fejleszteni idén, ami az elmúlt másfél év legalacsonyabb értéke.