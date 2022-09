Immár a mesterséges intelligenciát is beveti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal annak érdekében, hogy kiszűrjék az úgynevezett deviáns viselkedésű adózókat – árulta el Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke a Növekedés.hu-nak. A Mesterséges Intelligencia Munkacsoport (MIMCS) márciusban jött létre, vezetője a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezetője. A csoportot a NAV üzemelteti, működteti, de a tagok többsége NAV-on kívüli.

A mesterséges intelligencia segítségével a korábbi lehetőségekhez képest jóval több paraméter alapján csoportosíthatja a hatóság a cégeket, így könnyebben felfedezik, ha valaki a számos jellemző alapján kialakított csoport tagjaitól feltűnően különbözőt produkál, jóval kevesebb adót fizet. Ugyanakkor az új munkacsoport segítségével modellezni tudják a tervezett gazdaságpolitikai döntések lehetséges következményeit, felmérhetik, hogy egy adózási szabály megváltoztatása várhatóan pozitívan vagy negatívan hat-e majd.

Mondhatom, hogy Európában a mi adóhivatalunk látja a legtöbb adatot, mert mi egészen az aljától látunk minden elemi tranzakciót

– jelentette ki Vágujhelyi.

A NAV gráf- és hálózatelemzést is végez az adócsalók leleplezésére. Utóbbinak az elnök szerint rendkívüli a jelentősége, mert ma már a csalásokat úgy követik el, hogy egy-egy adózónál nem nyilvánvaló a csalárd tevékenységet folytatása. Nagyon sok törvényes tranzakció közé keverik be a törvénytelen forgalmat. Így nem egy céget, hanem az egész hálózatot kell elemezni, hogy megállapítsák a csalárd szándékot az egyes tranzakciók mögött.

Vágujhelyi hangsúlyozta, itt az ideje a tranzakcióalapú, valós idejű adatkezelés és a mesterséges intelligencia beépítésének a NAV munkafolyamataiba, mára ugyanis a digitális térbe költözött a világ. Az elemi adatok tranzakciós szinten, digitálisan keletkeznek, ezeket a digitális adatokat pedig különösebb adminisztrációs többletteher nélkül képesek az adózók eljuttatni az adóhatóságnak.

A NAV fejlesztési tervei között szerepel az észszerű, könnyen használható, egységes, weben és mobiltelefonon is elérhető online felületek kialakítása. Ennek keretében megújul majd például az Ügyfélportál és a NAV Infóvonal is. De a hatóság célja többek között az is, hogy a biometrikus aláírással tegyék papírmentessé a helyszíni ellenőrzéseket is.