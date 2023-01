A Vodafone-ügyfeleket a tulajdonosváltás nem érinti, így számukra ez nem jár semmilyen teendővel. A szolgáltatások mind a lakossági, mind az üzleti ügyfelek számára továbbra is változatlan formában elérhetők – válaszolta a 4iG a hvg.hu kérdéseire. Ugyanakkor kitértek arra is, hogy névváltozás várható, és erről majd megfelelő időben tájékoztatják az ügyfeleket.

Ahogy azt a Napi.hu is megírta: a 4iG Nyrt. leányvállalata az Antenna Hungária Zrt., a magyar állam képviseletében a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., valamint a Vodafone Europe BV aláírták az adásvételi szerződést a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. (Vodafone Magyarország) 100 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról.

Az átvilágítást követően a felek a céltársaság értékét 660 milliárd forintban állapították meg.

Az állam az új tulajdonosi szerkezet keretében nem szólhat bele abba, hogy mennyi legyen az előfizetési- vagy a percdíj. Az állam közvetlenül 49 százalékos tulajdonrészt fog szerezni és az Antenna Hungáriában (AH) is van még 23 százalékos részesedése. A társaság szakmai irányítása, így az üzletpolitikának a meghatározása is a 4iG csoport kompetenciájába tartozik majd, miután lezárták a tranzakciót. Nem változnak a jövőben a fogyasztóvédelmi jogok sem, ezeket az EU alapelvei alapján szabályozzák Magyarországon is, ezekben nincs különbség egy részben állami cég és egy, az államtól teljesen független vállalat ügyfelei számára.

Arra a kérdésre, hogy miért akart az állam egy telefontársaságot azt válaszolták, amikor a telefonhálózatok még csak kiépülőben voltak, a legtöbb országban az állam ott állt ezek mögött, egyszerűen azért, mert hamar rájöttek, hogy ez is egy olyan közszolgáltatás, ami jó, ha idővel mindenkihez eljut, és nem csak a gazdagabbak luxusa. Az 1980-as évekre azonban ezt a célt sikerült elérni, az állam egyre több helyen vonult ki a telekommunikációból, vagy legalábbis vonult a háttérbe kisebbségi tulajdonosként.

Magyarországon nem ez az első eset, hogy az állam szerepet vállal a telekommunikációs szektorban. Az első fecske, a Westel Rádiótelefon Kft. 1990-es indulásakor például az állami Matávnak volt 51 százalékos részesedése a cégben. De még mindig van 25 százaléknyi tulajdona az egykori Telenorban, ma már Yettel-ben az Antenna Hungáriának, amelynek ugye közel negyede továbbra is állami kézben van, a Telenorba bevásárláskor pedig még teljesen állami vállalat volt.

De a Vodafone-nál sem újdonság a magyar állam jelenléte, amikor a mobilcég 1999-ben elindult, az akkor még tisztán állami tulajdonú AH-nak 20 százalékos tulajdonaránya volt benne, amely egy időben 30 százalékra is nőtt.