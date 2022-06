A fertőzöttek egy 37 éves Somogy megyei férfi, egy 39 éves és egy 33 éves budapesti férfi, akik majomhimlőre utaló tünetekkel keresték fel a területileg illetékes egészségügyi szolgáltatót.

A szakrendelők az eljárásrendnek megfelelően mintát vettek, melyeket beküldtek a NNK veszélyes kórokozókkal foglalkozó Nemzeti Biztonsági Laboratóriumába, ahol igazolták és megerősítették a majomhimlő fertőzést - írja az NNK csütörtöki közleményében.

A betegek általános állapota kielégítő, kórházi kezelés szükségessége egyik esetben sem merült fel. A fertőzött személyek otthonukban tartózkodnak elkülönítve.

A területileg illetékes járványügyi hatóságok a járványügyi vizsgálatokat megkezdték, a kontaktkutatások jelenleg folyamatban vannak.

Az utóbbi három esettel hatra emelkedett a Magyarországon igazolt majomhimlős esetek száma, valamennyien 20-40 év közötti férfiak.

Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy aki majomhimlő gyanús tüneteket észlel magán mielőbb forduljon orvoshoz.

Átnevezik a fertőzést

Új nevet adna a majomhimlőnek az Egészségügyi Világszervezet (WHO), hogy megelőzzék a megkülönböztetést vagy a megbélyegzést - jelentette be szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője. Erről hamarosan döntés születik.