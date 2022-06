A plázákban, de egyes boltban is még mindig ott a kézfertőtlenítő, néhány vásárló pedig még mindig maszkban megy vásárolni, a járvány emlékei nem is múltak el teljesen. Főleg a könyvelésekből nem, hiszen a 2020-as egy-másfél, majd a 2021-es egy hónapos boltzárakat még nem heverte ki mindenki, már ami a pénzügyeket illeti - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Sok iparcikkes boltos görget maga előtt veszteséget manapság is.

Ráadásul jelentősen drágább lett az árubeszerzés, az energia, a munkaerő, nincs is olyan költség, ami nem növekedett volna.

Ha nyár, akkor nyári vásár

Korábban a boltosok többsége kivárt a nyári leárazással legalább július első felében valameddig, de a járványidőszak sok mindent felforgatott. Például akkoriban vissza kellett csábítani a webről a hagyományos boltokba a vásárlókat a nyári hónapokban (a járványos bajok a nyári hónapok előtt és után dúlták fel a piacokat), így érthető volt, hogy sok boltos az elmúlt két esztendőben már július első felében rákapcsolt a nyári vásárra.

Hát most még előbb léptek, látva, hogy a vásárlók közül sokan inkább egy vízparti kiruccanásra szánják el magukat, mint hogy plázázzanak az izzasztó hőségben.

Ez az első nyári vásár, amikor a május 28-án beléptetett új akciós árfeltüntetési szabályok már élnek. A lényeg, hogy ha a boltos feltünteti leárazáskor a korábbi árat, akkor az nem lehet nagyobb, mint a megelőző 30 nap legalacsonyabb ára ugyanannál az árucikknél.

Így egyik oldalról nem lehet trükközni azzal, hogy az akció előtt felemeli az árat egy rövid időre a boltos és ahhoz méri az akciót, másik oldalról pedig a sűrű akciózgatást már nagyon meg kell gondolnia a boltosoknak - ha 30 napon belül egyszer már leárazott valamit a boltos, akkor az a legkisebb ár, ahhoz kellene mérni az akciót.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem lehet olcsón adni valamit a boltban, csupán nem mindegy, milyen korábbi árral hasonlítják össze. Az összehasonlítást viszont elhagyhatja, így jönnek a szuper, olcsó, csak ennyi jelzésű árak, a régebbi összehasonlítása nélkül.

A drágulás brutális, de csodák csodájára a kütyük ára esett

Nem kíméli a drágulás a nyári vásár éllovasait, elsősorban a ruházati boltokat sem. Itt a szezonalitás is sokat számít, hiszen évszakonként jönnek az új divathullámok, így elsősorban a korábbi cuccokat lenne célszerű kiárusítani De ha a vásárlónak nincs kedve turkálni a boltban, akkor a legújabbaknál is engedni kell az árból.

Az elmúlt években az átlagot tekintve nem mozdult a ruházati termékek átlagos árszintje, folyamatosan valahol a 100 százalék körül tanyázott. Ebben persze benne volt az új, de természetesen drágább ruhák megjelenése és a folyamatos akciózás is. Jött a drágább új és lejjebb ment a „divatjamúlt” régebbi ára.

Most látszatra szerény, 4 százalékos inflációt mutat a ruhás drágulás mérlege. A szövetek - egyébként ez valahol a legfontosabb alapanyag - ára viszont májusban már 12 százalékkal volt drágább, mint egy éve. Az alsóruházatok árszintje is közel 10 százalékot emelkedett egy év alatt.

Egyre jobb állapotban a boltos világ, de nem minden boltos A boltos világ kimászott a koronavírus okozta válságból, de nem minden boltos. Különösen a márciusi, április hónapok okoztak tetemes veszteségeket a kényszerű boltzárak miatt (májusi friss statisztika még nincs) az iparcikkes boltoknak. A járványidőszak előtti 2019-es esztendő hónapjaihoz képest 2022-ben már néhány százalékkal több is volt az értékesített árumennyiség, de ez még nem jelenti a pénzügyi veszteségek ledolgozását is. És közben akinek az árbevétele több 500 millió forintnál, az fizetheti majd a 80 százalékos pótadót, arra is kell a pénz, nem csak az akciós árengedmény kiesésének ellensúlyozására.

A tartós fogyasztási cikkek is megdrágultak 12 százalékkal, ezekből is van nyári vásár, a bútorok 18 százalékkal. A ketyerék azonban olcsóbbak lettek, igaz, csak kicsit, 1,4 százalékkal, ahol azért van némi szállítási késedelem, termékhiány is. De az újdonságok itt is mindig drágábbak a régebbieknél.

A vásárlók költekezési szokásaiban persze az is számít, hogy a családi kasszában legfontosabb élelmiszerek drágulása már 10 százalék felett jár, enni pedig kell, hiába olcsóbb az akciós ruha. A 480 forintos üzemanyag is 11 százalékkal drágább volt májusban, mint egy éve, és ugyebár autózni ugyanúgy kell, mint enni. A nyári vásár csak utánuk jön a sorban.