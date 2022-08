A nyugdíjguru szerint egy nyugdíjas a boltban nem a hivatalos 13-14 százalékos inflációval találkozik, hanem azzal szembesül, hogy az élelmiszerek átlagosan 27 százalékkal drágultak, a kenyér pedig akár 50-60 százalékkal is többe kerül.

Bár a nyugdíjasok júliusban kaptak egy rendkívüli, 3,9 százalékos emelést, ez korántsem elég arra, hogy legalább megközelítőleg meg tudják tartani az eddigi életszínvonalukat - hangsúlyozza.

A medián csak 142 ezer



Az átlagnyugdíj most emelkedett 167 ezerre, a medián nyugdíj viszont mindössze 142 ezer. Tehát ma Magyarországon több mint egymillió ember 142 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kap.

A szakértő szerint gondot jelent az is, hogy nyugdíjemelések nem követik az inflációt, a nyugdíjasok így most 5 százalékkal rosszabbul állnak. A törvény szerint egyszer, novemberben lehetne emelni, Farkas András azonban emlékeztetett, hogy a jogszabályok békeidőre vannak kitalálva, normálisan, lassan emelkedő inflációra. Most viszont akár 20 százalék fölé is elszállhat az infláció, és ezt nem fogja kompenzálni az eddigi 8,9 százalékos emelés. Novemberben minimum 5 százalékos emelésre lenne szükség - olvasható a portálon.

A magasabb rezsiszámlák megnyomják az inflációt, ez önmagában 3 százalékos inflációnövekedést okoz, és akkor még nem beszéltünk a háború, az üzemanyagárak, az aszály hatásairól - tette hozzá.