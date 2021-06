Alig 1363 ember kapta meg az első oltását vasárnap, ami azt jelenti, hogy kicsit kevesebb mint 5 millió 263 ezer ember kapott legalább egy oltást Magyarországon - vette észre a Szabad Európa.

Az elmúlt héten már erősen csökkenő trendbe került az oltások beadása: míg múlt hétfőn 29 681, kedden pedig 30 321 dózist vettek fel első alkalommal, addigra szerdán már csak 20 367, csütörtökön 11 585 ember tett így. A hétvég még nagyobb visszaesést hozott, mert szombaton csak 6 018, vasárnap pedig 1 363 fő oltakozott első alkalommal, vagyis a két nap alatt kevesebb mint negyedannyian döntöttek így, mint a rekorder keddi napon.

Az oltási tempó hetek óta erősen lelassult, az állam pedig ismét nem közli azt, hogy hány regisztráltról tudnak. Legutóbb június 2-án árultak el annyit, hogy akkor 5 millió 248 ezer fő, és a regisztráltak 91 százaléka kapott legalább egy oltást - teszi hozzá a portál.

Nagyon már nem is látszik arra tér, hogy ez változzon: a nem rég a betegségek átesettek és az aktív fertőzöttek között lehetnek még oltakozni vágyók, de a KSH legutóbbi jelentése szerint a felnőtt lakosság alig több mint kétharmad, 68,4 százalék mondta, hogy biztosan beoltatná magát, vagy hogy már meg is kapta az oltást. Ez a demográfiai adatok alapján 5 158 705 18 év felettit jelent, amihez hozzájönnek még a fiatalabb, 14-18 év közöttiek is.

Szakértők szerint a nyájimmunitás akkor alakulhat ki, ha a társadalom 70, de inkább 80 százaléka felveszi az oltást. Bár Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint már most bekerülhettünk ebbe az állapotba Magyarországon.