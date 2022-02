2030-ra eljutunk oda, hogy Magyarországon csak 10 százalékban lesz fosszilis kibocsátó. Ezzel elsők lehetünk Európában - mondta a heti közrádiós interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

Erre a „klímabajnoki” címre már most is esélyes Magyarország, a héten elvben megkötött kibővített orosz földgázellátási szerződéssel pedig hosszútávon mérsékelni is lehet a lakossági energiaárakat.

A heti moszkvai látogatás során Orbán 9 javaslatot tett, 8-ban megállapodtak, az utolsóval később foglalkoznak.

Még életemben ilyen hosszú asztalnál nem ültem

-idézte fel Orbán Putyinnal való ötórás megbeszélését.

Ezek része, hogy lehessen gyártani orosz koronavírus vakcinát az épülő debreceni gyárban, ami egyúttal a hazai vakcinakínálat szélességét is biztosítani hivatott. Orbán szerint ebben az üzemben gyárthatják majd a jelenleg még importált egyéb vakcinákat is, és remélhetőleg Debrecen bekerül majd a nemzetközi gyártóhelyek hálózatába is.

Magyarország nem meghatározó szereplője a világpolitikának, de azért NATO tagok vagyunk és uniós tagok is, utalva a helyünk az ukrán válság kezelésében. Orbán szerint a jó viszonyra törekvő magyar modellt a nagy szavak ellenére épp a legnagyobbak, a németek és a franciák követik Európában.

Dúl a szerelem a németek és az oroszok között, ha csak a gazdaági adatokat nézzük.

Jogállamisági bukó

Orbán elmondása szerint várhatóan a kormány elveszíti azt az uniós bírósági eljárást, ami a hazai pedofilellenes törvénykezés jogállamisági megfelelését vizsgálja. Ez a per döntő abban, hogy milyen módon jut ezt követően uniós forrásokhoz az ország.

Orbán szerint ez is csak része a brüsszeli birodalomépítésnek, szemben a tagállami, nemzetállami szövetségekkel „lopakodva, bírósági ítéletekkel átpakolják a jogköröket a tagállamoktól”.

Jogállami dzsihád indulna, ha itthon előre elmondaná egy bíró, hogy milyen ítélet várható

- mondta Orbán, utalva arra, hogy az eljárás ítélete több napja már kész tényként kering a nyilvánosságban.

Azt nem részletezte, hogy az uniós források jogerős visszatartása milyen lépéseket hoz a kormány részéről.

A tagállami jogkörök felszámolása Orbán szerint folytatódik, egészen addig, ameddig ezt a tagállamok engedik.

Ha a tagállamok eltűrik, akkor ezt csontig fogják nyomni

- mondta Orbán

Milyen korrupció?

Orbán szerint az a tény, hogy erőteljesen és stabilan növekszik a magyar gazdaság azt mutatja, hogy a számos korrupciós vád alaptalan, lévén a korrupt rendszerek nem képesek a növekedésre.

Ilyen sikeres országban nem lehet baj a korrupció

A miniszterelnök szerint korrupció a baloldali kormányok idején volt, ez meg is látszik abban, hogy milyen gazdasági helyzetbe került 2010-et megelőzően az ország.

Elpárolog a járvány

A szorongás és a nagy félelem kezd elpárologni a járványból, az omikron bármennyire is jobban fertőz, úgy tűnik, hogy már lefutóban van a járvány által okozott válság.

Ezért lehetséges, hogy a védettségi igazolvány érvényes maradjon két oltással is – mondta Orbán. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter jelentette be csütörtökön, hogy május 1-ig, a kormány korábbi szándékaival szemben két oltással is érvényben maradnak az igazolványok. Arra lehetett korábban számítani, hogy mindenhol szigorúbb rendszer lép érvényben, három oltásos elvárással, mint amit korábban a kormány is bevezetett.

Ehhez képest egy enyhébb rendszer mellett döntött az Európai Bizottság, ehhez igazodik a magyar átállás is a két oltásra.