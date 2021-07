Nincs konszenzus arról, hogy kell-e harmadik oltás a Covid-19 ellen, viszont olyan vélemény nincs, hogy ártana, ezért biztosítja ezt a lehetőséget a kormány mindenkinek, aki igényli - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos közrádiós interjúban.

Előírás, hogy a második oltás után teljen el négy hónap a harmadikig, ettől csak orvosi javaslatra lehetne eltérni.

A cél, hogy minél kevesebb az adminisztrációval járjon a folyamat. Időpontot kell majd kérni, és ott kaphatja meg az oltakozó a harmadik dózist, ahova korábban is ment.

Nincs kormányzati döntés arról, hogy a harmadik vakcina milyen lehet. Minden esetben az orvos dönt, hogy a korábbihoz képest másmilyen gyártmányú oltóanyag jelenti a nagyobb védettséget, vagy ez felesleges.

Augusztus 1-től nyitott a lehetőség, Orbán elmondása szerint van bőven oltóanyag.

Újabb kampányok indulnak

Az átoltottság alapján biztonságos országnak számít Magyarország, viszont még mindig sokan maradnak ki.

A kényszerítéseknek nem vagyunk hívei

- jelentette ki.

Azonban arról is döntött a kormány, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás munkakörük okán. Amúgy is vannak kötelező oltások, ehhez jön most ebben a szektorban egy újabb - mondta.

Aggasztó, hogy még most is van 15 százaléknyi oltatlan idős ember, aki veszélyben van, különösen, hogy itt a delta variáns. Őket személyesen meg fogják keresni, mind a 15 százalékot aki eddig nem vette fel az oltás.

Szeretnénk adni nekik egy esélyt, hogy ne kockáztassák az életüket

- mondta Orbán.

Jól halad a 16-18 éves korosztály átoltása, ami már elérte 45 százalékot, a 12-15 éveseknél 13-14 százaléknál lehetünk. Az arányok javítása érdekében a szeptember 1-i iskolakezdést megelőzően kétnapos oltási lehetőséget tervez biztosítani a kormány az iskolákban, úgyhogy mindenki, akinek a szülei úgy döntenek, ekkor megkaphatja a vakcinát.

Hiába a vita, beindul a gazdaságélénkítés

Orbán ismételten elutasította, hogy az uniós helyreállítási alap felhasználásának korlátokat állítanának az Európai Unóban a magyar gyermekvédelmi törvény miatt.

Jelen állás szerint két hónapos haladék lesz a pénzek érkezésében, de Magyarországnak nincs két hónapja, ezért a tervezett programokat beindítja, meghirdeti a kormány, ha kell, költségvetési forrásokból.

Orbán „véres” harcra készül, aminek a végén beérkeznek majd idővel azok az uniós pénzek, amelyek járnak az országnak.