„Az októbert tartom vízválasztónak, legközelebb döntéskényszerben október végén lesz a magyar gazdaságpolitikai” – mondta a heti közrádiós interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán szerint a javaslat, miszerint 15 százalékos önkéntes csökkentés kell a földgázfogyasztásról nem célravezető, a hazai kormány továbbra is abból indul ki, hogy helyben kell megoldani a problémáinkat.

Magyarországnak lesz elég gáza, adott a déli út, és 1,5 milliárd köbméter gázt behozunk csappfolyósítva Horvátországból. Orbán elmondása alapján van hazai gáz is, amivel amúgy spórolunk, most kötelezi a kormány a gyorsabb kitermelést.

A héten tárgyalások zajlottak Oroszországgal 700 millió köbméter pluszkapacitásról is, ami várhatóan sikeres lesz.

Nem az lesz a baj, hogy nincs gáz – hacsak nem viszik el a németek – hanem az ár

- mondta Orbán

A rezsicsökkentés korlátozása mellé támogatások jönnek

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a kormány mindent megtesz majd, hogy a rezsicsökkentés korlátozása után a közüzemi díjak elvigyék a családok teljes jövedelmét.

„Döntéseket hozunk, ez meg is kezdődött. Gazdasági növekedési kabinetet is létrehoztunk” – jelentette be, de nem ismertette, hogy a lakásáfa-csökkentés meghosszabbításán túl milyen intézkedésekre készül a kabinet.

Nem működik a háborús stratégiánk



Orbán szerint a nyugatnak volt egy elképzelése az ukrajnai háború kezeléséről, ami négy pilléren állt, viszont mindegyik megbukott.

Az ukrán hadsereg győzhet – nem ez a helyzet, nem lehet Ukrajna szuverenitását megvédeni A szankciók Oroszországgal szemben megrendítőek, a vezetést is destabilizálják – épp az ellenkezője történik A szankciók hatását elviseljük – egyre súlyosabb károkat szenved el Európa A világ belátja, hogy Oroszország agresszor, lesz egy világegység – Ázsiában, Afrikában egyáltalán nem ez a reakció.

A stratégia amire a mi magatartásunk épült elbukott, meggyengült, nincs többé, újat kell alkotni – mondta Orbán.

Jelenleg haladunk afelé, hogy egyes termékek korlátozottan kaphatók csak, vagyis egy tényleges háborús gazdasági helyzethez.

A kormány szerint a megoldás a tűzszünet, a béke, ezt viszont csak az USA és Oroszország tárgyalása hozhatja meg.

Ez egy proxy háború, egy új európai biztonsági rendszerről kell megállapodni – mondta Orbán.

Harc indul a recesszió ellen

Az októberi gazdasági vízválasztóra készülve már most több döntést meghozott, vagy előkészít a kormány.