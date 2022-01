Meg kellett változtatni néhány szabályt – ezek február 15-én lépnek hatályba. Ettől kezdve csak az a 18 éven felüli magyar minősül majd oltottnak, aki már megkapta a harmadik vakcinát is. Aki nincs beoltva, az nem minősül védettnek – mondta a kormányfő. A karanténszabályokat is megváltoztatták. A karanténkötelezettség 7 napra csökkent 10-ről. De ha valaki 5 nap után negatív tesztet tud bemutatni, annak a 7 napot nem kell megvárni - szemlézi az interjút a hvg.hu.

A kormányfő már látta a friss járványügyi adatokat. Azt mondta: az elmúlt 24 órában is nőtt az új fertőzöttek száma, a lélegeztetőgépen lévőké viszont csökkent.

Januárban csütörtökön, pénteken és szombaton is oltási akciókat tartanak. Az országot honvédségi oltóbuszok járják, 16 megyében 136 településen fordultak meg, és 32 ezer embert ezzel a módszerrel is sikerült beoltani a miniszterelnök szerint.

A kormányfő az elmondása szerint büszke az orvosainkra, az ápolókra, a rendőrökre is, majd rátért a kínai vakcinával kapcsolatos kritikákra. Szerinte a kínai oltóanyagot a WHO „jónak találta”, „beminősítette”, százmillió embert oltottak be vele. Orbán 16 évnyi miniszterelnökséggel a háta mögött sem venné a bátorságot, hogy valamelyik vakcináról azt mondja, az jó-e vagy rossz.

A rádióinterjúban a miniszterelnök azt állította, hogy az ellenzék privatizálni akarja az egészségügyet. Úgy vélte, hogy Magyarországnak állami tulajdonban lévő egészségügyi rendszerre van szüksége. Ezután kitért arra, hogy az orvosok bére jó irányba mozdult el, de a fejlesztés nem állt le, kórházakat kell még felújítani, a béreket is emelni kell még - írja a portál.

A politikus szerint rendkívüli helyzet van, az infláció rendkívüli magasságba emelkedett. A kormány azonban nem teszi szét a kezét, így rendkívül intézkedéseket hoztak, amikkel megvédik a magyarokat – mondta Orbán, aki megemlítette a benzinár és az élelmiszerárak befagyasztását, amiket szerinte a baloldal nem támogatott.