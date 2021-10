A kormány még júniusban lengette be, hogy a magyar gazdaság jó teljesítménye esetén a a kormány visszaadja a gyerekeseknek a befizetett szja-t, szeptember végén pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már biztosra mondta, hogy ez így is lesz.

Az MKOE szerint ugyanakkor hiába negatív szja-ról van szó, ez valójában egy bonyolult költségvetési támogatás, amit inkább törvénybe kéne foglalni, az év közbeni változtatások miatt pedig a magyar államot az önkéntes pénztárak akár be is perelhetik, ami jelentős összegű kártérítések kifizetéséhez vezethet.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy az szja-visszatérítést akár a köztartozással rendelkezők is kapnak, így akár költségvetési csalást elkövető, adótartozással rendelkező személy is visszatérítést kaphat.

Mivel az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek, és azoknak, akik maguk fizetik be - az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után - az adót, külön "VISSZADO" nyomtatványon kell majd kérniük október 31. és december 31. között a visszatérítést, az MKOE szerint óriási lesz a nyomás a könyvelőkön.

"Ez a nyomás szinte minden könyvelőt el fog érni, de ez korántsem üzleti lehetőségként fog megjelenni. Az üzleti élet adminisztrációjában kulcsszerepet játszó könyvelőkkel azonban ismét nem kívánt egyeztetni a Pénzügyminisztérium" – írták, és 10 pontban foglalták össze a konkrét problémáikat, amiket el is küldtek a Pénzügyminisztériumnak, de választ nem kaptak rá.

1. A NAV szja-tervezete megfosztja majd a családokat az szja visszatérítéstől! A bevallásban az egymás közti megosztáshoz viszont szakértelem kell, mert a bevallás nem egy söralátét.

2. A NAV VISSZADO nyomtatványán szereplő adatok eltérést mutathatnak a NAV adataihoz képest, az eltérés rendezéséről a rendelet nem szól.

3. A családi kedvezmény "egy háztartásban élés" szabálya továbbra is ellenőrizhetetlen.

4. Jár az szja-visszatérítés magyar bérleti díjból származó jövedelemből is, akár Angliában élők számára is, de ezt február 15-i előlegként nem lehet azonban igényelni.

5. A katások e-szja-bevallásra kényszerülnek, abban fogalmilag zavaros bevételként viselkedik majd az szja-visszatérítés.

6. Az EKHO alá tartozó vállalkozók is e-szja-bevallásra kényszerülnek, szintén bevételnek számít majd az szja-visszatérítés.

7. Az önkéntes pénztárak kártérítést követelhetnek, mert az szja-visszatérítés bizonyíthatóan csökkenti majd a tagok befizetéseit (lásd: étkezésiutalvány-perek).

8. Visszatartás hiányában akár egy költségvetési csalásban érintett, jelentős adótartozással rendelkező személyeknek is adóvisszatérítést kellene kiutalnia az adóhatóságnak!

9. Tisztázni kell a rendeletben szereplő "bármely okból" ki nem utalt előleg esetét. Bármely indok lehet ugyanis a napsütés is!

10. Az adóhatóságnak kiajánlást kellene közölnie 2022.02.04-ig.