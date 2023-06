Korábban több lap, köztük a napi.hu is beszámolt arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította: a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat, többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről.

Miközben korábban teljes együttműködéséről biztosította a versenyhivatalt a fitneszguru, azóta (május 6. után) többször az intézkedést ellenzően szólalt meg, például Hajdú Péter Frizbi című műsorában „igazságtalan döntésnek” nevezte azt. Korábban, egy májusi Facebook-posztban pedig úgy fogalmazott:

Elfogadni egy csökkentett bírságot, vagy elismerni, nem ugyanaz. 30 éve vagyok a pályán. Egy jobb világot akartam.

Közben tehát nemcsak a fogyasztókat tévesztette meg a Norbi Update termékek forgalmazója, hanem a GVH Versenytanácsa felé tett vállalásait sem tartotta be – árulta el az Index megkeresésére a Gazdasági Versenyhivatal.

a cég részletfizetést kért és kapott a 40 millió forintos bírság befizetésére, ugyanakkor már a legelső részletet sem teljesítette határidőben,

ezért a GVH Versenytanácsának el kellett rendelnie a teljes bírságösszeg végrehajtását. Továbbá a magasabb összegű bírság elkerülése érdekében vállalt megfelelési programot sem igazolta határidőben a vállalkozás, így a GVH a megfelelési program végrehajtását is elrendelte, a mulasztás súlyossága miatt a maximális, mintegy 23 millió forintos végrehajtási bírság kiszabásával együtt.

Azt, hogy a vállalkozás az együttműködést felrúgva, saját vállalását sem betartva nem mutatta be, nem teljesítette a rendelkezésére álló határidőben a megfelelési kötelezettségét, a GVH Versenytanácsa olyan rendkívül súlyos, a vállalkozás tényleges megfelelési szándékait alapjaiban megkérdőjelező mulasztásnak értékelte, amely a jogszabályi keretek közötti lehető legmagasabb végrehajtási bírságot alapoz meg – közölte a portállal a versenyhivatal.

Emlékezetes, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2023. május 6-án közölte, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat:

Elfogyott a levegő Schobert Norbert körül, mutatjuk, valójában miért vonulhat vissza A nemzeti versenyhatóság 40 millió forintos, Norbi Update-re kiszabott bírságára hivatkozva jelentette be visszavonulását Schobert Norbert, aki úgy látja, tudatos támadások áldozata lett. A Napi.hu információi és a korábbi nyilatkozatok alapján ugyanakkor inkább úgy tűnik, a gigabüntetés jó indokkal szolgálhatott arra, hogy a lejtőre került és évek óta veszteséges vállalkozásból kifarolhasson. Megkeresésünkre a GVH kiemelte: a hatósági vizsgálat nem tett megállapítást a termékek élettani hatásairól. Bővebben>>>

Kiderült más is

A nemzeti versenyhatóság vizsgálata feltárta, hogy a Norbi Update életmódrendszert, illetve az Update termékek népszerűsítését célzó, a forgalmazó közösségi oldalán közzétett videók több szempontból is tisztességtelennek minősültek a fogyasztókkal szemben – ismertette a versenyhivatal.

A GVH szakemberei bő egyéves időtartamot vizsgálva összesen 280 videóbejegyzést néztek át, és arra jutottak, hogy azok megtéveszthették a fogyasztókat a termékek összetételéről, hatásairól, a cég piaci pozíciójáról, illetve egy termék esetében annak forgalmazhatóságáról is.

A GVH Versenytanácsa a bírság meghatározásakor figyelembe vette többek között azt is, hogy a cég a jövőbeli, hasonló jogsértések kiküszöbölésére szolgáló, a fogyasztókat védő, célzott belső, úgynevezett megfelelési program bevezetését vállalta, ezért mérsékelte 40 millió forintra a videókért felelős Norbi Update Lowcarb Zrt.-re kiszabott bírságot. A cég ennek sem tett eleget a versenyhivatal szerint.

A versenyhivatal hangsúlyozza, hogy a GVH szakértői az eljárás során nem az egyes termékek élettani hatását vizsgálták. A GVH-nak nincs is hatásköre ennek vizsgálatára és eldöntésére, így a versenyhatóság határozata sem tért ki erre. A versenyfelügyeleti eljárás a jelen ügyben is a kereskedelmi kommunikáció hatályos jogszabályoknak való megfelelésének (leegyszerűsítve: az érintett, rendkívül versenyző és érzékeny piacon – a versenytársak és a fogyasztók érdekeit védő – ágazati kommunikációs szabályok betartásának) értékelésére irányult.

Sajnálatos módon a cég alapítója május 6-a óta számos valótlan, megtévesztő nyilatkozatot tett a versenyhatóság eljárásáról, annak tárgyáról és megállapításairól, bár a versenyfelügyeleti eljárás során, a döntéshozatal előtt folyamatosan hangoztatta együttműködési szándékát

– fogalmazott a versenyhivatal. Hozzátették, hogy a GVH az elmúlt mintegy másfél évtizedben több eljárást is lefolytatott az érintett termékcsalád kapcsán, több esetben került sor bírság kiszabására ágazati kommunikációs rendelkezések sérelme és egyéb jogsértések miatt, így a vállalkozásnak széles körű, saját tapasztalaton is alapuló ismeretei lehettek a GVH elvárásairól is.

Schobert Norbert is reagált

Schobert Norbertet a lap telefonon érte utol, aki azt mondta, nem szeretné kommentálni a GVH döntését. Ugyanakkor hozzátette, nem ért egyet azzal, hogy nem működött együtt a versenyhivatallal, illetve – állítása szerint – nem folytatta a fogyasztók megtévesztését, azaz a megfelelési programnak eleget tett.

Arra a kérdésre, hogy cégének miért nem lelhető fel az éves beszámolója, azt válaszolta: annak elkészítése még folyamatban van (ennek azonban május 31-én lejárt a határideje). Schobert Norbert azt is elárulta, hogy jelenleg vezérigazgatója a cégnek, később azonban tanácsadóként dolgozik majd a vállalkozásban.