Rájár a rúd a Norbi Update-ra: GVH-vizsgálat indult, két év alatt 270 milliós a veszteség

Már a versenyhivatal figyelmét is felkeltették a Norbi Update Lowcarb Zrt. egyes termékeivel kapcsolatos állítások, a hivatal eljárást folytat a céggel kapcsolatban - tudta meg a Napi.hu. A vállalat tavaly 2,3 milliárd forintra növelte az árbevételét, de a kiadásai ennél is nagyobbak voltak, így az évet - 2020-hoz hasonlóan - ismét 135 milliós veszteséggel zárta. A korábban a tőzsdét is megjárt cégnek több száz kisrészvényese is van. Schobert Norbert és Rubint Réka másik cége, az Alakreform Kft. tavaly szerény nyereséget termelt.