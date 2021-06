Sinopharmmal oltottak: a virológusok szerint indokolt lehet egy 3. vakcina

Több virológus jó megoldásnak tartaná, ha más típusú oltást is kaphatnának azok, akiket kínai vakcinával oltottak be, és kevés antitest van a szervezetükben. Rusvai Miklós virológus szerint a kínai vakcina jó, de a döntéshozóknak lépniük kellene az őszi, esetleges 4. hullám előtt. Boldogkői Zsolt úgy véli: más vakcináknál is előfordul, hogy nem alakult ki védettség az oltás után - írja az atv.hu.