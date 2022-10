Orbitálisat esett a harmadik negyedévben a K&H kkv bizalmi index, a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait jelző mutató: 3 pontról -14 pontra süllyedt. „Az elmúlt hónapok hazai- és világgazdasági eseményei erősen megtépázták a kkv szektor jövőbeli kilátásait. Bár ötödik negyedéve csökkenő trendet lehet látni, a pozitív tartományból még soha nem zuhant ekkorát egy negyedév alatt az index.

A mostani elmozdulás a mutató 18 éves történetének is az egyik legnagyobb visszaesése, csak 2015 előtt volt ennél alacsonyabban az index. Igaz, a mostani érték még mindig jóval magasabb a 2011 év végén elért -44 pontos eredménytől és a visszaesés mértéke is kisebb, mint a 2008-as negatív tartományban történt 25 pontos csökkenés.

„A jelenlegi esés fő oka, hogy a vállalkozások magasabb adóterhekre, negatív pénzügyi eredményre és a munkaerőpiaci helyzet, valamint a versenyhelyzet romlására számítanak” – foglalta össze az eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

Jelentős visszaesés minden szektorban és árbevétel-kategóriában

A várakozások minden árbevétel-kategóriában és szektorban visszaestek. Míg a 100 millió forint alatti árbevételű mikrocégek és a 100-300 millió forint közötti árbevételű kisvállalkozások várakozásai -15 ponton állnak, addig a középvállalkozások kilátásai ennél kedvezőbb eredményt mutatnak (-7 pont).

Kép: K&H Csoport

Az ágazatok közül az ipari és a szolgáltató cégek várakozásai romlottak a leginkább, mindkét esetben jelentős mértékben, 21 ponttal esett az index: az ipari cégek így -18 ponton, a szolgáltatócégek -14 ponton állnak. A kereskedők várakozásai is hasonlóan alacsonyan (-15 pont) vannak, ám esetükben inkább az előző negyedévben esett vissza jelentősen, 13 ponttal a bizalom, ami most tovább csökkent. Egyedül a mezőgazdasági cégek maradtak a pozitív tartományban (+5 pont), de itt is látványos, 11 pontos visszaesés történt.