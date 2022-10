Bizonyos kereskedelmi ügyleteknél az eladó csak akkor teljesít egy hosszútávú szolgáltatást, ha megkapja a biztosítékot, hogy biztosan kifizetik a feladatellátás teljes időtartamában. A bankgarancia az ilyen helyzeteknél azt jelenti, hogy a bank megbízója (a vevő) és a kereskedő ügyletében garanciát vállal arra, hogy megfizet egy meghatározott összeget, ha a szerződő fél nem, vagy nem megfelelően teljesíti valamely szerződéses kötelezettségvállalását a garancia kedvezményezettjével szemben.

Főként a kockázatos ügyfeleknél érdemes élni ezzel a lehetőséggel: ha például gyorsan változnak az árak, vagy nő a feladatok nem teljesítésének kockázata. Most az energiapiacokon pont ilyen helyzet alakult ki: bár az elmúlt héten már a júliusi szintre estek vissza a gázárak, de eközben bejártak rekordmagas szinteket. Mindemellett pedig a Gazprom fenyegetett már az ukrajnai gáztranzit leállításával, vagy azzal, hogy nem tudja ellátni a Török Áramlat gázvezeték karbantartási feladati (hogy csak néhány példát említsünk). Ebben a helyzetben a kockázatok nagyok, mert lehet az is, hogy nem lesz elég gáz, de az is, hogy kilőnek az árak.

Az árampiacokon is általánossá vált ez a magas kockázati környezet. Mindezért az energiakereskedők elkezdték áthárítani a kockázataikat az ügyfelekre. A vásárlók pedig ezt sokszor anyagilag egyáltalán nem bírják, vagy banki garanciát sem tudtak szerezni erre a magas összegek miatt. Az energiakereskedőknél ez likviditáshiányhoz vezetett, az ördögi kör pedig ezzel már kezdett formálódni, így az Orbán Viktor vezette kormány most beavatkozott, mielőtt bénulttá vált volna a vállalkozói világ, amely a rezsicsökkentés nélküli magas árakat már kkv-, de még mikrovállalkozás szinten is megérzi.

800 milliárd forint és négyszereplős egyenlet

Ahogy fent bemutattuk, jellemzően az adok-veszek egy kétfős viszony, amely háromra bővülhet, ha megjelenik egy bank is a garanciakonstrukcióban. Most a kormány ezt teszi négyszereplőssé.

Mint azt Lóga Máté gazdaságfejlesztési államtitkár bejelentette, mivel az energiakereskedőknek továbbra is az a célja, hogy háromhavi bankgaranciát várjanak el, miközben ez az összeg jóval magasabb, a kormánynak az a feladata, hogy az áramárak szabályozásán túl megoldja a bankgaranciák előfinanszírozását.

Így Gazdaságfejlesztési Minisztérium a tulajdonosi joggyakorlója a Start Garancia Zrt.-nek, amelyen keresztül 800 milliárd forintot biztosít ennek a problémának a kezelésére, így hitelgaranciát vagy bankgaranciát, azaz kezességvállalást fog nyújtani a vállalatoknak – számolt be az Index.

Gyors tranzakciót ígérnek

A tranzakció úgy néz ki, hogy két szerződés jön létre: egyik a Start Garancia és a bankok között, a másik az ügyfelek között. Vagyis az történik mostantól, hogy az energiakereskedő az állami kezességgel igényel garanciát a banktól. A vállalkozások (vagy akár önkormányzatok, közhivatalok stb.) nem kell előfinanszírozzák a kockázatokat, vagy a vételi ügyleteket.

„Ezáltal nem az energiakereskedők finanszírozzák majd a kockázati félelmeket, hanem a bank, ezzel pedig minimalizálódik az ügyfelekre terhelt nyomás” – írja a portál Lóga Mátét idézve, aki szerint az ügyintézést is gyorsítják, hogy ne az elbírálás hátráltassa az üzletkötéseket.

Limbach Attila, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a társaság annak köszönhetően képes kezességet vállalni, hogy állami viszontgarancia van mögöttük. Így maximum 80 százalékos kezességet tudnak vállalni, kötvénykibocsátások esetén 100 százalékot, a futamidő lehet hosszú, akár 25 év is. Az ügyfél kockázati befolyásolása határozza meg a díjazást. Mint az Index kérdésére kiemelte, hogy az eljárás az Európai Bizottság garanciamodellje alapján készült.

