A Gazprom az utolsó, Magyarországra tartó gázvezetékének leállítását is belengette

Miután az Északi Áramlat gázvezetékeken már augusztus óta amúgy sem küldött gázt a Gazprom Európába, a Magyarországra is futó ukrajnai Testvériség vezetékek esetében pedig elszámolási viták miatt állítanák le a tranzitot, most a szankciókat okolva a Török Áramlat esetében is belengették az elzárást. Ez az utolsó jelentősebb hálózat, amely az EU-ba és Magyarországra szállít földgázt. Az oroszok már fel is mondták a partneri szerződéseket.