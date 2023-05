Noha Európa-szerte sokan már most tudják, mikor vesznek ki szabadságot, a hagyományosan májustól induló turisztikai szezonban csak a tervezett indulás előtti héten foglalnak majd szállást a nyaralás helyszínén – derül ki az Osztrák Idegenforgalmi Hivatal friss üdülési felméréséből, amelyet kilenc állami turisztikai szervezet és desztináció, valamint a MANOVA piackutató intézet együttműködésében végeztek.

A több mint 24 ezer nyugat-európai turistát megkérdező felmérés rámutat az Ausztriában és a szomszédos országokban uralkodó utazási trendekre.

Ezek alapján várható, hogy idén itthon is kevésbé lesz kiszámítható a nyári időtöltés vidéken. A Nyugat-Európából érkezők ugyanis leszoktak arról, hogy már egy hónappal az érkezés előtt jelzik a szobafoglalási igényüket a szállodákban, helyette legfeljebb kettő, de inkább egy héttel korábban böngésznek a utazási ajánlatok között. Ez a Covid-járvány alatt kialakult szokás keresztül húzhatja a last minute lehetőségre vadászó, árérzékeny magyarok terveit is, akiknek így érdemes időben megszervezniük a belföldi nyaralást, például az előfoglalási kedvezmények kihasználásával.

Ahogy az előző két évben, az utazókat 2023-ban sem a beltéri programok vagy a városi élmények vonzzák majd elsősorban, sokkal inkább a vízpartokat, valamint az aktív szabadtéri tevékenységeket és a sportolást, például a kerékpáros nyaralást kínáló, vidéki célpontokra tartanak a turisták.

A T-MONA elemzés arra is rámutat, hogy például a szomszédos Ausztria tipikus törzsvendégei az 50 év körüli, felsőfokú végzettséggel rendelkező utazók, akik naponta fejenként átlagban 163 eurót költenek. A nyugati turisták közel 80 százaléka saját autóval érkezik, és közel harmaduk négycsillagos szálláshelyen foglal szobát, amely a legnépszerűbb szállásforma a köreikben. A magyar turizmus legnagyobb riválisának számító osztrák utazási piacon a vendégek leginkább a táj szépségét, a természeti látnivalókat, a biztonságot, a kényelmet, a tisztaságot és a vendégszeretetet értékelik – mutat rá a kutatás.

Szerző: Thurzó Kata