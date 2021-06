A vártnál lényegesen kedvezőbb első negyedéves GDP-adatok, valamint az eredményes oltási folyamat következtében 7,7 százalékra javították idei GDP-növekedési prognózisukat a Takarékbank elemzői a korábbi 6,6 százalékos várakozásukról – mondta a pénzintézeti elemzést ismertető háttérbeszélgetésen Suppan Gergely, vezető elemző.

A növekedést az ipar és az információ, kommunikáció ágazatok húzták, azonban meredeken javult az építőipar, a szállítás, raktározás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki ágazatok teljesítménye is a tavalyi negyedik negyedévhez képest. Suppan azzal számol, hogy akár már a második negyedévben elérheti a járvány előtti teljesítményszintet a magyar gazdaság, azonban nagy aránytalanságok vannak az egyes szektorok között.

A már most is jól teljesítő ágazatokkal szemben a szolgáltatások, különösen a vendéglátóipar és a turizmus még sokáig nem fog tudni visszatárni vendégek hiányában a korábbi szintekre. Ez trendszerű más országokban is, azok, az eleve többnyire gazdag országok bizonyultak a leginkább válságállónak, ahol nincs tömeges turizmus, miközben a látogatókra épített gazdaságok jobban szenvednek.

Padlógáz

A nyitás miatt a második negyedévtől fokozatosan, a második félévben pedig érdemben gyorsulhat a gazdaság, a második negyedévben éves alapon pedig a tavalyi mély bázis miatt bőven kétszámjegyű, akár 17 százalék feletti növekedés is elérhető. Kockázatot jelenthet ugyanakkor olyan vírusmutációk megjelenése, amelyek ellen a jelenlegi oltóanyagok kevésbé hatékonyak.

Suppan elmondása alapján ha minden tökéletesen alakul, akár 8 százalékot meghaladó növekedés is reális, ezért a 7,7 százalékos, a legtöbb piaci becslést meghaladó előrejelzés visszafogott a Takarékbank szerint.

Várható forgatókönyvek

ALAPFORGATÓKÖNYV



II. FORGATÓKÖNYV





2020 2021 2022 2020 2021 2022 GDP éves változás, % -5 7,7 7 -5 6,1 4 Fogyasztás -2,6 4,6 6,3 -2,6 3,2 3,6 Beruházások -7,3 7,2 9,6 -7,3 6,5 6,5 Munkanélküliségi ráta 4,1 3,7 3,5 4,1 4,1 3,9 Infláció 3,3 4,2 3,2 3,3 3,7 3,6 Ipari termelés -6,1 16,2 8,3 -6,1 13,8 7,1 Forrás: Takarékbank

„Hihetetlen kockázatok vannak az inflációban”

Mellbevágó az 5 százalék feletti infláció az elmúlt két hónapban, és rengeteg a kockázat, ezzel szemben azonban a Magyar Nemzeti Bank csak a forint erősítésével, kamatemelésekkel léphet – mondta Suppan.

A kilátások vegyesek. A dohánytermékek jövedékiadó-emelése önmagában 1,2 százalékponttal növeli az inflációt, ami – amennyiben nem követi újabb emelés – jövőre kiesik a bázisból, ennyivel pedig visszahúzza majd az inflációt, másodkörös hatása pedig nincs, mivel a dohánytermékek végtermékek.

Az inflációra nézve jelentős felfelé mutató kockázatot jelent viszont az olaj-, nyersanyag- (fémek, fa) és mezőgazdasági árak (gabona, takarmány) megugrása, a nemzetközi szállítási költségek elszállása, csakúgy, mint a nyitás után várhatóan meredeken felfutó kereslet, ami alacsonyabb kínálati kapacitás mellett szintén jelentős áremelkedéshez vezethet.

Mint azt lapunk kérdésére Suppan elmondta, a jövőben vegyesen alakul, hogy ezek a tényezők mennyire lesznek tartósak és mennyiben játszanak szerepet az árak alakulásában. Míg a jövedéki adó emelése egyszeri tényező, az elektromobilitási átállás miatt a réz ára huzamosabb ideig emelkedni fog az állandó kereslet okán.

Ugyancsak az inflációt felfelé hajtó tényező a reálbérek várható tartós emelkedése. Idén 8,7 százalékos lehet a bérnövekedés üteme, ami a várt 4,2 százalékos infláció mellett 4,3 százalékos reálbér-növekedést eredményezhet, ezzel 2013-2021 között majdnem 70 százalékkal emelkedhet az átlagos reálbér. Jövőre szintén 8 százalék feletti bérnövekedésre számítanak a Takarékbank elemzői, és mindehhez társul az szja visszatérítés a családosoknak.