Magyarországon több mint másfél millió ember él a mintegy 650 ezer távfűtéses lakásban, a távhővel ellátott települések száma megközelíti a százat – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MaTáSzSz) közös kiadványából.

A kiadvány adataiból kiderül, hogy a lakossági díjfizetők száma továbbra is egyenletesen, folyamatosan emelkedik, és 2020-ban az értékesített hő mennyisége is nőtt, - ami főként a fűtési szezon alacsonyabb átlaghőmérsékletére vezethető vissza. A felhasznált energiahordozók összevetéséből látszik, hogy a megtermelt távhő közel 70 százalékát földgázból állítják elő, de jelentős még a biomassza, a geotermikus energia és a hulladék termikus hasznosítása is.

A távhőszolgáltatással ellátott települések, a távhőtermelő létesítmények műszaki adatai, a felhasználók és az iparágban foglalkoztatottak száma mellett a kiadvány a fontosabb infrastrukturális adatokat, valamint a szolgáltatók által vásárolt hő mennyiségét, illetve költségét is ismerteti.