Április elsején egy hónapig tartó karbantartási szünet kezdődik a Kabai Városi Gyógyfürdőben. A Hajdúszoboszlótól 20 kilométerre található, szabadtéri medencékkel rendelkező, kis családias fürdő május 2-án nyitja meg újra kapuit.

Április első napján, reggel 9 órakor nyit a szezonálisan üzemelő Borgátai Termálfürdő. A Sárvár közelében fekvő, 1968 óta működő fürdőben szabadtéri medencék állnak a vendégek rendelkezésére. A termálfürdő kedvelőinek érdemes már a nyitás hónapjában ellátogatniuk Borgátára, hiszen május elsejéig még a tavalyi jegyárak lesznek érvényben.

Áprilisban a felnőtteknek 2000 forintba, a nyugdíjasoknak 1750 forintba, a gyerekeknek pedig 1000 forintba kerül a belépőjegy. A zárás előtti három órában pedig olcsóbb jegyeket is kínálnak.

Ősszel a Borgátai Termálfürdő üzemeltetése átkerül a tulajdonos önkormányzathoz. A község tervei között szerepel, hogy megteremtik a fürdő egész éves működésének feltételeit.

Nyit a gyógyfürdő Dunaföldváron is

A Dunaföldvári Gyógyfürdő alapvetően egész évben üzemel, azonban az energiaköltségek drágulása miatt tavaly év vége óta zárva tartottak. A korábbi terveknek megfelelően április 1-jén újranyitják a gyógyfürdőt, ami ekkortól kezdve minden egyes nap 8 és 18 óra között tart nyitva.

A fürdőben továbbra is elérhető lesz számos fürdőgyógyászati kezelés, – társadalombiztosítási támogatással is – így a vendégeket medencefürdővel, orvosi masszázzsal, tangentorral, iszappakolással, víz alatti csoportos gyógytornával is várják.