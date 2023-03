A tervek szerint a nyár első napján nyit meg a Pest megyei Tóalmáson a Szent András Gyógyvizes Strand, amely megszerezte a gyógyfürdő címet is – írja a Termalonline.

A Tóalmási Szent András Gyógyvíz többek között arról nevezetes, hogy közepes ásványianyag-tartalmú, nátrium-hidrogénkarbonátos, lágy termálvízről van szó, amit elsősorban térdízületi és csípőízületi problémákra ajánlanak.

A június eleji megnyitótól kezdve a tóalmási Szent András Gyógyvizes Strand várhatóan egész évben működni fog. A szezonban 10-től 19 óráig tartanak nyitva, a szezonon kívül, azaz októbertől április végéig 10 és 18 óra között várják a fürdő vendégeit.

Kőolajat kerestek, termálvizet találtak Tóalmás község Budapesttől 55 kilométerre, Pest megye Jász-Nagykun-Szolnokkal határos részén található. A településen az 1960-as években kőolajat kerestek, de helyette termálvizet találtak . Ezt nem hagyta veszni a község akkori vezetősége és 1971-ben egy strandfürdőt nyitottak. A hárommedencés fürdő azóta szezonálisan üzemelt, egészen a 2021-es szezonig.

Utoljára 2021-ben nyitott meg a tóalmási termálstrand, a két évvel ezelőtti szezont követően egy 260 millió forintos támogatással megkezdődött a fürdő bővítése, felújítása: ekkor többek között új öltözőket és korszerű vizesblokkot alakítottak ki. Felújították a medencéket és egy új, 20 négyzetméteres pancsolómedencét is építettek. Kis fürdőgyógyászatot is kialakítottak, itt elérhető lesz például fizikoterápia, gyógytorna, gyógymasszázs is.