Elégtelent kapott az egészségügyi államtitkárság

Panaszáradattal kezdődött Balatonfüreden az Országos Járóbeteg Szakellátási konferencia. A humánerőforráshiány és az alacsony bérek mellett a kommunikáció erősítését is elvárják a szakdolgozók az egészségügyi kormányzattól. Kiderült az is, hogy a kórházi adósság tovább nőtt és már meghaladja a 43 milliárd forintot. Elutasítja a szakma a szakrendelők centralizálásával kapcsolatos kormányzati terveket is.