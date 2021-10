Idén 7,5 százalékos államháztartási hiányt tervez 7 százalék körüli növekedés mellé a gazdasági kormányzat, amit csökkenteni fog a következő években – mondta a Portfolio konferenciáján Varga Mihály pénzügyminiszter.

Most, „V” alakúnak tetszik a kilábalás grafikonja az EU-ban és a globális visszapattanás egyéb területein is, kedvezőek a kilátások. Ehhez kellett az is, hogy Magyarországon majdnem a GDP 30 százalékát kitevő válságkezelő intézkedéseket hoztak a magyar szervek, ez uniós viszonylatban Németország mögött a második legnagyobb volt - mondta Varga.

Minden a beruházásokról szól

Varga szerint a magyar gazdaságban is egy visszarendeződés indult el. Közel hatmillión lettek beoltva, egyre kisebbnek tűnik a veszély, de a környező országokat látva, különösen a romám helyzetet, számolni kell a bejövő hatásokkal a vírus terjedésében is. Most többen dolgoznak, mint 2020 márciusa előtt, és visszajöttek az akkori problémák is, a turisztika, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar a munkaerőhiánnyal küzd ismét.

A Mercedes és a Samsung beruházásai elindultak még a válság előtt, ezek mellett még több kezdeményezés várja a kilövést, ezeket támogatja is a kormány, ezeket tekinti a növekedés motorjának.

Ritka holló

A magyar gazdaság a Moody’s Investors Servicve legutóbbi lépésével különleges helyzetbe került, lévén felminősítették az országot, miközben fejlett gazdaságokat pedig leminősítettek. Varga szerint ez is azt tükrözni, hogy a jövőben a magyar térség lehet a gazdasági hajtóerő Európában

Már a válság előtt se volt alacsony az infláció, erre rá tett egy lapáttal a pandémia, indokolt volt a monetáris politikai válasz. Az energiaárak tovább fogják hajtani az inflációt, fel kell készülni egy olyan időszakra, amikor nehezebb lesz a korábbi szintekre „visszatuszkolni” a rátát.

Az idei devizakötvények kibocsátásáról Varga elmondta, 4,5 milliárd eurót vontunk be, támogatni és elindítani a beruházási programokat. Ehhez pont jó volt az időzítés, akkor kezdtek el emelkedni globálisan a hozamok, ezzel a kibocsátással az elmúlt 20 év legjobb hozamszintjével vont be forrást az állam.