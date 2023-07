A Városliget ma is a fővárosiak és a turisták egyik kedvenc zöldterülete, ahol a téli szezonban Európa legszebb és egyben legnagyobb ma is működő szabadtéri műjégpályája nyáron meseszép csónakázótóvá alakul. A liget öreg fái, a Vajdahunyad vára, a Hősök tere és a főváros lüktetése körbefogják Budapest gyöngyszemét – olvasható a csonakazoto.hu oldalon.

Az idén 32 db vízibicikli, 10 csónak és 10 SUP várja a látogatókat, a hatvanezer négyzetméteres tavon.

Jegyet a helyszínen lehet vásárolni, 30 percre:

csónak (4 fő): 3000 forint;

vízibicikli (2 fő): 4000 forint;

SUP (1 fő): 2000 forint.

A csónakázás és vízibiciklizés mellett 2023-tól SUP bérléssel, oktatással és testet, lelket kényeztető SUP jógával is várnak mindenkit. Kéthetente pedig fergeteges latin táncesteket tartanak táncoktatással.

Koncerthelyszínt csinálhatnak a Pesti alsó rakpartból a jövőben A lakosság véleményét várja a Budapesti Közlekedési Központ a Pesti alsó rakpart tervezéséhez. Bővebben >>>

Nyaralás alatt is magára főz a magyar, a szuvenír szóba sem jöhet

Aki csak teheti, igyekszik visszafogni a kikapcsolódással járó költéseit.

A magyar lakosság legnagyobb része például nem hajlandó 5-10 ezer forintnál többet költeni egy éjszakára, ha belföldön utazik.