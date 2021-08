Idén az első félévben 6411 milliárd forintot hagytak a boltokban a vásárlók, 491 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Ebből 120 milliárd volt, ami a növekedést jelentette mennyiségben, volumenben, hiszen 2 százalékkal több árut vittek haza a vásárlók - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A további 370 milliárd pedig a drágulásra ment el.

A boltos drágulás ugyanis az első félévben 6,2 százalék volt, több, mint a teljes körben (a boltokon kívül eső termékekkel, szolgáltatásokkal együtt) számolt infláció. Ráadásul a második negyedévben a boltos drágulás ennél is több, 7-8 százalék volt, számításunk szerint.

Egyes elemzések szerint júniusban még nem érte el a járvány előtti szintet a boltos világ. Pedig elérte.

Nos, mennyiségben, volumenben már 2020 júniusában is nőtt a mutató a járvány előtti 2019 júniusához képest, igaz, csak szerény 1,2 százalékkal, de ez is több valamivel. 2021 hatodik hónapjában viszont már 6,2 százalék volt a megugrás, tehát a kettő együtt mégiscsak bővülés. Az első félévet nézve pedig most 2021-ben 2 százalék emelkedést jelez a statisztika mennyiségben (árváltozásokat kiszűrve), de egy évvel korábban is 1,3 százalékos növekedést mutatott (a pontosság kedvéért 2020 első negyedévében spájzoltunk, második negyedévében viszont csúsztunk lefelé, de a kettő eredője ennyi volt).

Boltos kereskedelem (százalék) boltos piac április május június január-június változás folyóáron 19,3 14,7 14,2 8,3 változás mennyiségben 9,9 5,8 6,2 2,0 boltos árindex 8,6 8,4 7,5 6,2 infláció 5,1 5,1 5,3 4,2 változás: előző év azonos időszakához képest volumen: kiigazítatlan volumenindex Forrás: KSH

A boltos statisztika az inflációs mutatótól eltérő termékkosárral számol. Ennek eredménye egy nagyobb léptékű drágulás, főleg a dohánytermékek és az üzemanyagok, vagy éppen például az étolaj kétszámjegyű áremelkedése miatt. Az eredmény pedig az, ami. Az egyes termékcsoportokban persze eltérő a kép, hiszen a napi cikkekből többet, egyes iparcikkekből kevesebbet vásároltak.