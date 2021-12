A vendéglősök is rövidesen elkészíthetik az éves mérlegüket. Sok veszteséget ledolgoztak, a gödör aljáról látványosan kapaszkodnak felfelé, de teljesen valószínűleg nem tudnak kimászni már idén.

Az elmúlt hónapokban a nyugtaadatok már a járvány előtti szint felett mozogtak, de a korlátozások miatt gyenge év eleje megrángatta a mérleget, így 2019-hez mérve 120 milliárd forint még a piacvesztés, a várható 1345 milliárdos éves nyugtabevétel mellett.

Az adagok, korsók - a volumen - ötöde is még mindig hiányzik a mérlegből, a járvány előtt időszakhoz képest. 2020-hoz mérve persze nagyot javult a vendéglős piac.

Még jó, hogy a Szép kártya zsebeit összevarrták, a biciklis futárok pedig tekerhetnek. Nyilván kényszerű, de ügyes lépés volt, hogy a vendéglősök az első pillanatoktól ráálltak az elvitelre a zárások és a nyitva tartás korlátozásainak hónapjaiban - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A vendéglős piac oldaláról nézve azonban ez azért persze kevesebbet hoz a konyhára a kelleténél.

A drágulás, továbbá a vészes munkaerőhiány a vendéglőket sem kíméli, és bár vendéglős korlátozás nincs, a vendégek óvatossága viszont nagyon is érződik. A külföldiek egy része pedig nem is jön. A vendéglősök esélyeit az is rontja, hogy náluk a nyári hónapokban a legnagyobb a vendégjárás, így az év vége előreláthatóan kisebb súlya miatt sem hozhat áttörést.

Vendéglőzés január-szeptember október november december egész év 2019 1094 128 119 124 1465 2020 840 99 65 61 1065 2021 939 135 131 140¬* 1345* 2021/2019 -155 7 12 16 -120 milliárd forint, *éves előrejelzés Forrás: KSH

Talán a negyedik hullám napokban jelzett, év vége környékén várható enyhülése is hoz valamennyit javulást az iparágban. Lehet számolni azzal is, hogy a határon túl bezárt, vagy korlátozott működésű vendéglők helyett is jöhetnek többen, bár az oltatlan vendég nem biztos, hogy hiányzik.