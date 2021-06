Most a mikrohullámú sütőkkel folytatta tesztsorozatát a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely nemzetközi partnereivel - fogyasztóvédelmi szervezetekkel és tesztlaboratóriummal - együttműködve rendszeresen vizsgál mindennapos háztartási gépeket, termékeket.

Ezúttal 27 új mikrohullámú sütőt vizsgáltak, a korábbi tesztekkel együtt már összesen 38 márka 167 mikrohullámú sütője szerepel a TVE-s rangsorban. (Fizetős tartalom.) Laboratóriumban vizsgálták, hogy a készülékek milyen hamar és mennyire egyenletesen olvasztják ki és főzik meg a fagyasztott ételt vagy a pizzát, hogyan grillezik a pirítóst vagy a csirkét, és hogy készíthetünk el velük egy egyszerűbb süteményt. A különböző ételkészítési funkciók mellett tesztelték még a készülékek használhatóságát, energiahatékonyságát, zajszintjét és néhány biztonsági szempontnak való megfelelését is. A termékek között találunk 133 szabadon álló és 34 beépíthető típust, illetve 47 kombinált, 76 grill funkciós és 44 grill funkció nélküli „sima” mikrót is.

Az eredmények azt mutatják, hogy már 20 ezer forintért hozzá lehet jutni egy átlagos, összességében 61 százalék feletti eredményt elérő, jónak számító készülékhez. (A rangsorolásban a maximálisan elérhető eredmény 100 százalék.) Mikrohullámú vásárlása előtt a legfontosabb, hogy megmérni a helyet, hogy elfér-e ott, ahova a vásárló szánja a gépet. Emellett azt is el kell dönteni, milyen célra szeretné valaki használni.

Grill funkció nélküli „sima” mikrohullámú sütők

Egy mikrohullámú sütőtől felhasználók leginkább azt várják, hogy hamar kiolvassza és megmelegítse a fagyasztott ételt, és lehetőleg egyenletesen tegye azt, ne legyen a külseje tűzforró miközben a belseje hideg marad. A teszt alapján úgy tűnik, hogy vásárlóként nem nagyon lehet mellényúlni, ugyanis ebből a szempontból minden készülék a középmezőnyben vagy annál jobban végzett. Az árak azonban nagyon széles skálán mozognak.

Miért kell fizetni a teszteredményekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt publikálásáért a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy termék árának töredéke, így, akik a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér az családi büdzséjükbe, azoknak érdemes a tesztet megvenniük, megnézniük a vásárlás előtt. A mikrohullámú sütő megvásárlásához jó támpontot adó teszt részletes eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

A „sima” mikrók között az élen 73 százalékos összeredménnyel a Whirlpool MWF 420 BL terméke végzett, ezért 52 ezer forintot kell fizetni. Rögtön utána szintén egy Whirlpool termék végzett 71 százalékkal, ám utóbbi 25 ezer forintból kijön. Sőt még energiahatékonyabbnak is bizonyult a tesztek során, mint az őt megelőző társa - derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesülete által készített tesztösszefoglalóból.

800 ezer helyett 47 ezer?

A grillezős sütők versenyében sok készülék elvérzett grillfunkción, pont azon, amivel többet ígérnek, mint az egyszerűbb társaik. Az első három helyen lévő Bosch, Whirlpool és Miele itt sem nagy a szórás az eredmények tekintetében, 69-72 százalékos eredményt értek el. A különbség a kiadásnál viszont óriási: a dobogós termékek ára 61 és 447 ezer forint között mozog.

Ha az adott konyhákban már van egy jól működő hagyományos sütő, nem érdemes drága mikrót vásárolni. Ebben az esetben elég egy egyszerű, vagyis az étel kiolvasztására, melegítésre alkalmas mikróban gondolkodnunk vagy maximum egy grill funkciós változatban (abból is olyanban, aminek valóban hatékony ez a funkciója).

Azoknak viszont, akik nem szoktak és nem is terveznek nagy sütést főzést otthon, de azért néha mégis összedobnának egy egyszerűbb süteményt, érdemes megfontolni, hogy külön sütő helyett inkább egy kombinált mikrót válasszanak, így egy beruházással letudják ezt a funkciót is és nem két készülék foglalja a helyet.

A tesztben szereplő kombinált mikrók ára 45 ezer forint és 800 ezer között szóródott. Kedvező, hogy a 76 százalékos eredménnyel első helyen végzett - 800 ezer forintos - Miele H 7440 BMX után második helyen 69 százalékos eredménnyel egy Samsung termék végzett, amely 47 ezer forintos átlagáron érhető el. Ha valaki alaposan felkészült a mikrovásárlásra, figyelembe veszi a legfontosabb szempontokat, akkor relatív alacsony összegért remek gépet vihet haza,

Veszélyes?

A grill-, valamint a forrólevegős funkcióval rendelkező kombinált készülékeknél az is fontos kérdés, hogy mennyire forrósodik át az ajtó, illetve szabadon álló készülék esetében a készülék teljes burkolata. Ezért a teszt során megvizsgálták a termékek - úgynevezett - termikus biztonságát is. A szabvány 60 fokos ajtó és 55 fokos burkolati hőmérséklet emelkedést enged. Ha a megengedett határérték feletti hőmérsékletre melegedtek a készülékek, akkor nem tekintették megfelelőnek a termikus biztonságukat, ami természetesen az összpontszámukban és rangsorban elfoglalt helyükben is tükröződik.

Vizsgálták továbbá, hogy a készülékek megfelelnek-e az előírásoknak elektronikai szempontból. Vagyis előfordulhat-e áramütés veszélye csatlakoztatás vagy használat során? Ennek a mérésnek megnyugtató lett az eredménye, mert a tesztelt termékek kivétel nélkül mind megfeleltek az előírásoknak és ilyen szempontból biztonságosnak tekinthetőek.

A vizsgálatok elvégzésének előfeltétele volt a mikrohullámú szivárgásteszt, amely során mikrohullám sugárzásmérő készülékkel vizsgálták a készülékeket az EN 60335-2-25 szabványnak megfelelően. A tesztelt készülékek mind átmentek ezen a vizsgálaton, vagyis nem volt határérték feletti sugárzás.