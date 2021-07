A Vodafone Alapítvány 2018-ben indította digitális innovációs versenyét, a Vodafone Digitális Díjat, azzal a céllal, hogy olyan digitális megoldásokat jutalmazzon, melyek egy-egy fontos társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A Vodafone Digitális Díjra idén összesen 120 pályamunka érkezett be magánszemélyektől, vállalkozásoktól és startupoktól, valamint nonprofit szervezetektől.

A három meghirdetett kategória közül 2021-ben a Digitális Oktatás bizonyult a legnépszerűbbnek, ezt követték a Digitális Egészségügy, valamint a Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriák.

QP | Quality Placement

„Új szlogenünk és egyben működésünket meghatározó szellemiségünk, a Together we can a ’mi’-re, az ’együtt’-re helyezi a hangsúlyt, arra, hogy az emberi ambíció és a technológia együtt óriási dolgokra képes. A Vodafone Alapítvány által életre hívott Vodafone Digitális Díjban már évek óta visszaköszön ez a mentalitás: mind általánosságban az Alapítvány tevékenysége, mind a Vodafone Digitális Díj a digitális társadalom létrejöttét, az esélyegyenlőséget szolgálják, mindezt úgy, hogy ne terheljék, sokkal inkább szolgálják bolygónkat, környezetünket" – mondta el Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A digitalizáció nem technológiák összessége, hanem olyan eszköz, amely valóban képes változást elérni számos kiemelten fontos területen, a fenntarthatóságtól az oktatáson át az egészségügyig - mondta Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára, aki szerint a technológia és az alkalmazás között hidat teremteni nem magától értetődő, egyszerű feladat, ahhoz elhivatott újítók kellenek. Solymár szerint a Vodafone Digitális Díjról immár hagyományt teremtőként beszélhetünk, az elismerést ezúttal is a legérdekesebb, társadalmat támogató megoldások kapták.

Orbán Anita, Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a vállalat számára nagyon fontos szempont, hogy a Vodafone Digitális Díj révén valós és sokakat érintő kihívásokra adjanak választ. Erre reflektálva írták ki a kategóriákat, amelyek közül az elmúlt másfél évben egyértelműen kiemelkedett az egészségügy, az oktatás és minket körülvevő környezet. Orbán Anita úgy vélte, ezen területeken van a legnagyobb szükség a társadalmi összefogásra, a segítségre, és ezek azok a területek, ahol most a digitalizációval jelentős előrelépéseket lehet elérni.

Digitális Oktatás kategória

A Digitális Oktatás kategóriában olyan pályázatokat várt a Vodafone Alapítvány, amelyek a technológia segítségével könnyebbé és hatékonyabbá teszik az oktatást a diákok, pedagógusok és adott esetben a szülők számára.

1. helyezett: Redmenta Nonprofit Kft. – Digitális, önmagát javító feladatlap készítő: a Redmenta egy már meglévő webes felület, melynek célja, hogy a pedagógusok digitálisan, személyre szabott feladatlapokat készíthessenek a diákok fejlesztése céljából. Az önmagát javító feladatlappal rengeteg időt spórolnak meg a tanárok, így több lehetőségük nyílik a diákok egyéni képességeinek fejlesztésére.

a Redmenta egy már meglévő webes felület, melynek célja, hogy a pedagógusok digitálisan, személyre szabott feladatlapokat készíthessenek a diákok fejlesztése céljából. Az önmagát javító feladatlappal rengeteg időt spórolnak meg a tanárok, így több lehetőségük nyílik a diákok egyéni képességeinek fejlesztésére. 2. helyezett: Mongu Applikáció Kft. – Online biztonságra tanító alkalmazás: a Mongu app célja a 9-13 éves korosztály online biztonságra való oktatása, élményközpontú és játékos anyagokra épülő formában.

a Mongu app célja a 9-13 éves korosztály online biztonságra való oktatása, élményközpontú és játékos anyagokra épülő formában. 3. helyezett: SignAll Technologies Zrt. – Magyar jelnyelv tanító mobilalkalmazás: a mesterséges intelligencia és képfeldolgozó algoritmusokkal támogatott SignAll jelnyelv tanító alkalmazás már működik az USA-ban és Kanadában, a pályázók célja az app magyar jelnyelven ingyenesen elérhető változatának elkészítése. Mindez itthon is segíthetné a jelnyelv népszerűsítését, az alkalmazásba tett tájékoztató videók pedig a siket kultúra megismertetésében támogatná a felhasználókat.

Digitális Egészségügy kategória

A Digitális Egészségügy kategóriában olyan pályamunkákkal lehetett nevezni, melyek a technológia segítségével járulnak hozzá az egészségügyi ellátás hatékonyabbá tételéhez vagy támogatják a digitális eszközök használatának népszerűsítését az egészségügyi szektorban. Ebben a kategóriában két díjat osztottak ki:

1. helyezett: Entremo Kft. - Távoli Betegmonitorozó rendszer: az Entremo Kft. által fejlesztett IoT rendszer egy kórházakban használatos távoli betegmonitorozó rendszer, melyet a járványhelyzetben fellépő kórházi nővérhiány problémája hívott életre. A beteg csuklójára helyezett mérőeszköz több paramétert mér, az adatokat pedig a nap 24 órájában továbbítja a személyzethez, ezzel hatékonyabbá téve a nővérek munkáját.

az Entremo Kft. által fejlesztett IoT rendszer egy kórházakban használatos távoli betegmonitorozó rendszer, melyet a járványhelyzetben fellépő kórházi nővérhiány problémája hívott életre. A beteg csuklójára helyezett mérőeszköz több paramétert mér, az adatokat pedig a nap 24 órájában továbbítja a személyzethez, ezzel hatékonyabbá téve a nővérek munkáját. 2. helyezett: Legyőzzük a bénultságot Alapítvány – Bénulást diagnosztizáló, ellenőrző rendszer: a projekt egy stroke előrejelző, monitorozó rendszer, melyet orvosi felhasználásra kifejlesztettek ki. A rendszer kvantitatív adatokat továbbítva, mesterséges intelligencia segítségével dolgozza fel az adatokat és segíti a stroke gyors kezelését, előrejelzését.

Bolygónk és Fenntarthatóság kategória

A Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriában olyan digitális innovatív megoldásokat várt a Vodafone Alapítvány, amelyek segítenek megóvni a bolygónkat az utókor számára és környezetünk védelmét szolgáló cselekvésre ösztönzik a társadalom minél nagyobb részét.

1. helyezett: HydroBot – Vízalatti önműködő robot: a HydroBot vízalatti önműködő robot képes a víztározók, csövek, vezetékek állapotának felmérésére, segítségével ellenőrizni lehet az ivóvíz hálózatot, keresni a repedéseket, tömítetlenségeket, melyek időben történő felfedezésével jelentős vízmennyiség spórolható meg.

a HydroBot vízalatti önműködő robot képes a víztározók, csövek, vezetékek állapotának felmérésére, segítségével ellenőrizni lehet az ivóvíz hálózatot, keresni a repedéseket, tömítetlenségeket, melyek időben történő felfedezésével jelentős vízmennyiség spórolható meg. 2. helyezett: Smapp Lab Kft. – Digitális gyapottok bagolylepke csapdahálózat: a Smapp Lab Kft. célja, hogy valós idejű lokális megbízható adatokat szolgáltasson a gazdák számára a kártevők elleni védekezés során, hogy ezáltal hatékonyan, optimalizált permetszer kijuttatás mellett vehessék fel a küzdelmet a rovarok ellen, ezzel hozzájárulva a fenntartható mezőgazdasághoz.

a Smapp Lab Kft. célja, hogy valós idejű lokális megbízható adatokat szolgáltasson a gazdák számára a kártevők elleni védekezés során, hogy ezáltal hatékonyan, optimalizált permetszer kijuttatás mellett vehessék fel a küzdelmet a rovarok ellen, ezzel hozzájárulva a fenntartható mezőgazdasághoz. 3. helyezett: Rakun Kft. – Körforgásos Dobozközösség: a projekt célja, hogy a vendéglátóiparban az étel el- és kiszállításhoz használt eldobható csomagolóanyagok helyett egy, a körforgásos gazdaságnak is megfelelő hulladékmentes ételcsomagolási rendszert honosítson meg. A Rakun dobozok rozsdamentes acélból készülnek és cseppmentes záródást biztosítanak, több százszor újratölthetőek, a vendégek pedig a közösséghez csatlakozó bármelyik vendéglátóhelyen használhatják őket.

A Dolgozói Különdíjat is a Rakun Kft. megoldása nyerte. A Vodafone munkatársai által megszavazott, a fenntarthatóságot is szolgáló projekt illeszkedik a vállalat célkitűzéseihez, ugyanakkor a Vodafone szakmai segítségével még nagyobb sikereket érhet el a jövőben. A különdíjast a Vodafone mentorcsapata fogja felkarolni és fél éven keresztül segíteni a projekt megvalósításában és továbbfejlesztésében.