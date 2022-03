Az Ukrajnában zajló háború nyomán nehezebb időszak vár a webáruházakra is, nem is kicsit. A gyengébb forint eleve drágítja a beszerzéseket, hiszen a webáruházi kínálat jelentős része a határokon túlról érkezik. A szállítási költségek növekedése is megdobja a kiadásokat és előbb-utóbb a futárszolgáltatások ára is növekedni fog.

Nem véletlen, hogy a webáruházak ezerrel tolják az átvevőpontos értékesítést, hiszen akkor csak azt kell az átvevőpontos boltjukba, más átvevőpontokra, vagy a csomagautomatákba kiszállítani, amit meg is rendeltek.

Ilyenkor persze elengedik az átvevőpontra szállítás díját, de a nagyobb költségugrást egy árura vetítve a házhozszállításban kell elkönyvelni - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A hagyományos boltnak persze közben széles választékot kell kínálnia, különben a válogatni akaró vásárló nem teszi be a lábát. A drágulás hulláma végül tehát minden webáruházon és hagyományos bolton végigsöpör.

És jönnek a különféle okok miatt a termékhiányok is, amelyek körét még nem lehet pontosan felmérni. Nem csak mezőgazdasági alapanyagok, hanem iparcikkféleségek szállítása is akadozhat, vagy éppen leállhat.

Az orosz piacról kivonult áruházaknak közben azért nem csekély veszteséget kell elkönyvelniük, így könnyen lehet, hogy ennek ellensúlyozására majd más térségekben próbálkoznak, így ha a háború elhúzódik, a vártnál némileg több akcióshullámra is lehet majd számítani.

Nagyot fékeztek a webáruházak 2021-ben, hiszen a korábbi évek növekedési tempója a boltos árukört (élelmiszereket, napicikkeket, különféle iparcikkeket) nézve 30 százalék felett mozgott, 2019-ben pedig 40, majd 2020-ban 45 százalékra ugrott (mennyiségben). Utóbbiban nyilván benne volt a korlátozásos boltzáras járványidőszak első része is.

Internetes vásárlások (milliárd forint) 2019 2020 2021 belföldön 1072 1420 1690 ebből boltos web 765 1111 1330 részesedése (százalék) 71 78 77 Forrás: MNB, KSH

2021-ben azonban már csak 17 százalékos növekedési ütemet mutatott a statisztika, pedig az első félévben voltak még korlátozások a hagyományos boltokban, boltzáras hónappal együtt. Úgy látszik, hogy a kényszerű bezártságot követően a vásárlók visszabaktattak a hagyományos boltjukba is, ami a kimozdulás egyik nem is olyan keskeny ösvényévé vált.

A teljes webes (internetes) vásárlásokat (a boltos árukör mellett a különféle szolgáltatásokat, például vendéglátást, turizmust) nézve is persze az látszik, hogy szépen gyarapodott a netes piac, de 2021-ben már kisebb volt a korábbi esztendőnél a növekedés nagysága. A webes vásárlásoknak 40 százaléka pedig határon túli webáruházakhoz kötődik (ebben az arányban nagy változás nem volt).

A boltos statisztikában a webes vásárlások aránya a boltos költekezésben üzemanyagok nélkül számolva 11, üzemanyagokkal számolva 9 és 10 százalék között volt 2021-ben. Most a családi költekezések egészével vetettük össze a webes vásárlásokat, és azonos arány kerekedett ki:

Egyébként a webes vásárlások teljes (szolgáltatásokkal együtt mért) belföldi piacának legnagyobb szelete a boltos árukört lefedő webáruházi vásárlás.