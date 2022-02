Lefagytak a webáruházak

Nagyot esett tavaly a webáruházak növekedési tempója, 45-ről 17 százalékra. A növekedés értéke is csökkent, harmadára. Azzal együtt is, hogy a kudarcos Black Friday-sorozattal megtűzdelt novemberrel szemben decemberben visszaerősödött a webforgalom. Igaz, a boltos piacon a web részesedése továbbra is 11 százalék.