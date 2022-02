Árstop: a VOSZ is megszólalt, nagy bajban a magyar vállalkozások

Ahogy az élelmiszer-árstopot, úgy az üzemanyag-árstopot is a kiskereskedőkkel fizetteti meg a kormány. Most a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) tette ezt szóvá, és javaslattal élt a probléma kezelésére. Ne egyedül a magyar üzemanyag-kiskereskedő vállalkozások viseljék a hatósági ármegállapítás terheit, hanem – ha az valóban társadalmi érdek – a társadalom több csoportja és az állam is vállaljon szerepet benne - írja Perlusz László VOSZ-főtitkár.