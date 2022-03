Holnap, azaz csütörtökön megköthetik az Auchannal a végleges szerződést, amelyet aztán beadnak a versenyhatóságnak - tudta meg Jellinek Dánieltől a portál.

Még 2021. szeptember elsején jelentették be, hogy az ELO (az Auchan csoport holdingja) kizárólagos tárgyalásokat kezdett az Indotek Csoporttal együttműködésük erősítéséről.

Így az Indotek Csoport kisebbségi, pénzügyi befektetőként betársul a magyarországi üzletláncba, valamint az Auchan itteni kereskedelmi ingatlanjaiban is érdekelt lesz.

A két vállalatcsoport között évek óta szoros üzleti kapcsolat áll fenn, miután az Auchan áruházai közül több is az Indotek Grouphoz tartozó bevásárlóközpontokban található. A stratégiai megállapodás megvalósulásához a magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyása szükséges - írták az ősszel. A GVH most a a hvg.hu-nak meg is erősítette, hogy egyelőre hivatalosan nem tud a tranzakcióról.

A magyar és amerikai tulajdonban lévő Indotek cégcsoport alapító-vezérigazgatója és többségi tulajdonosa Jellinek Dániel. Az üzletember vagyonát a Forbes legutóbb 189 milliárd forintra becsülte, ezzel a tizedik leggazdagabb magyarnak számít. A csoport portfóliójában több mint 300 ingatlan van, egyebek közt harmincnál több irodaház, több mint 20 bevásárló központ és számos, ipari/logisztikai létesítmény.

A magyarországi piacon 19 hiper- és öt szupermarkettel jelenlévő cég nettó árbevétele 332,8 milliárd forintról 356,5 milliárdra nőtt 2020-ban, ezzel együtt pedig az üzemi eredmény is felkúszott 2,7-ről 7,4 milliárdra. A saját tőke 37,8 milliárd forintról 42,4 milliárdra gyarapodott, de 14 milliárd forintnyi hosszú lejáratú kötelezettség is keletkezett. Utóbbi egy általános célú hitel az anyacégtől, az Auchan Retail International S. A.-tól.

A közelmúltban derült ki, hogy a Tiborcz István kezében lévő BDPST Capital Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Diófa Alapkezelőt tulajdonló Tarragona Holding Zrt. megvásárlásáról, az utóbbi cég a 2020 óta a Jellinek Dániel kezében lévő Indotek Group kizárólagos érdekeltségébe tartozott.

A Indotek fennhatósága alatt álló ingatlanportfólióba beleszámítana a Diófa Alapkezelő által kezelt vagyon is, hiába nem a tulajdonosa annak - mondta most Jellinek Dániel a hvg.hu-nak. Elmondása szerint versenysértő túlsúly alakult volna ki a kereskedelmi ingatlanok piacán például Budaörsön, Budakalászon és egy sor más vidéki városban is. Ezért döntött a Diófa eladása mellett - indokolt az üzletember. Az alapkezelő által menedzselt különféle befektetési alapokban 360 milliárd forintnyi vagyon – főként ingatlan – fekszik, az egyéb szolgáltatásokat is beleértve pedig összesen 460 milliárd forint sorsáról döntenek.