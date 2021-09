A magas költségek okai között kiemelik a rendkívül gyors ütemben növekvő üzemanyagárakat, de a kiemelkedő kereslet is hajtja a drágulást. A koronavírus-járvány is éreztette hatását az autósiskolákban, a lezárások ugyanis bevételkiesést okoztak ezeknél a vállalkozásoknál is - idézi az MTI lapszemléjét a Hvg.hu.

Tovább fog emelkedni az ár, hiszen a pénzromlás mindenkit kísért, ráadásul az iskolák az újabb és újabb terheket kénytelenek továbbhárítani - mondta a lapnak Böröcz Mátyást, a Magyar Autósiskolák Szövetségének (MAISZ) elnökét.

Böröcz szerint nehézkes az oktatók képzése a szabályozás miatt, miközben a digitalizált folyamatos jelentési kötelezettség miatt sok idős oktató elhagyja a pályát. Kiemelte azt is, hogy a kisvállalkozók adózásának változásai miatt is feldarabolódott sok autósiskola.

A vezetési órák átlagos ára 5 és 10 ezer forint között mozog.