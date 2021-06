Alapvetően optimista a bankszektor, kivéve a moratóriumot illetően, főleg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, nem is augusztus 31-ig, hanem szeptember 30-ig tart majd a törlesztések felfüggesztése - mondta Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank elnök-vezérigazgató a Portfolio Hitelezés 2021 konferencián. Az a szcenárió, hogy szeptember 30-ig van idő megállapodni, reális forgatókönyv - tette ehhez hozzá Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója.

Nem a rászorulókat védi a moratórium

A kormány is a moratórium kivezetését tervezi, a kérdés csak az, hogy hogyan. Mindenki azt látja, hogy csak tízből egy moratóriumban lévőnek vannak fizetési nehézségei. Ezt meg kell oldani, a moratórium ugyanis nem azokat védi, akik rászorulnak - hangsúlyozta Zolnai.

Sokan nem is tudják, mivel jár majd a moratórium - hívta fel a figyelmet Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója. Az ügyfelek közül sokan nem értik, hogy jobban járnának, ha kiszállnának. A bankár tart a további hosszabbításoktól, amelyek a banki mérlegeket tökre teszik, hiszen át kell sorolni a hiteleket a kockázatos tartományba, ami a hitelezés csökkenéséhez vezethet. A másik nagy kockázat, hogy az ügyfelek "elszoknak" a törlesztéstől, nem tudnak majd lemondani a korábban megszokott költéseikről.

Nemzetközi összehasonlításban a legtöbb piacon a moratórium már véget ért - mondta Guy Libot, a K&H Bank vezérigazgatója. Az ügyfelek kevesebb mint 1,5 százaléka, a legproblémásabb adósok vannak már csak bent valamilyen támogatott konstrukcióban. Most már itt az ideje a moratórium kivezetésének, a gazdaság robusztus, megérett a helyzet arra, hogy normás körülmények között működjön a hitelezés.

Nálunk a piaci átlagnál alacsonyabb a moratóriumban résztvevők száma, de így is sok lehet a potyautas - Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza elnök-vezérigazgatója. Már az első levelek után, amikor felhívták a figyelmet arra, mekkora futamidő-hosszabbítással kell számolniuk az ügyfeleknek, sokan kiléptek. Az óvatos és fokozatos kivezetés akkor történhet meg, ha azokat az ügyfeleket támogatja csak a moratórium, akik valóban rászorulnak.

Hogy áll a szuperbank?

A Magyar Bankholding (a Budapest Bank, az MKB és a Takarékbank részvételével) a stratégiáját már elfogadta, az is eldőlt, hogyan zajlik majd le az egyesülés - mondta Egerszegi Ádám, a Takarékbank általános vezérigazgató-helyettese. A Magyar Bankholding a második legnagyobb szereplő lesz a piacon, méretében megkerülhetetlen, és számos új megoldást is hoz majd a piacra.

Más változás is érik a piacon

A magyar pénzügyi szektorban várhatók konszolidációk mind a biztosítási, mind a bankszektorban - mondta Jelasity Radován. A Commerzbank eladó jelenleg, és más bankok is eladósorba kerülhetnek, ha nem tudnak profitot termelni. Az Erste is be fog jelentkezni vevőként a jó lehetőségekre, a Commerzbankra is - tette hozzá az Erste elnök-vezérigazgatója. Magyarország vonzó befektetési helyszín, a Commerzbank és más bankok iránt is jelentős érdeklődés lehet.

Magyarország attraktív ország abból a szempontból, hogy a bankszektor képes még a növekedésre - mondta Zolnai György. Az idén például mind a lakossági, mind a vállalati állományban két számjegyű növekedésre számít a Raiffeisen, emellett a kamatok is emelkednek, ami szintén kedvez a bankok nyereségességének. Magyarországon azok a cégek szeretnek új bankok vásárolni, amelyek már itt vannak, a konszolidációt az gyorsíthatja meg, ha lennének eladók. Vásárlók ugyanis vannak - mondta Zolnai. A sikeres felvásárláshoz viszont szükség van sikeres integrációra is - tette hozzá.

A konszolidáció egy bankfelvásárlás után 2-3 évig is tart, ami elveszi az energiát az organikus növekedéstől - mondta Simák Pál. Magyarországon egyelőre még az utóbbira is szükség van. Amíg a "szuperbank" egyesítése sikeresen végbemegy, addig a többi bank számára több lehetőség nyílik az organikus növekedésre.

Optimisták a magyar bankvezérek

A tavalyi extrém év után, amikor a moratórium miatt extrém mértékű értékvesztést könyveltek el a bankok, az idén a profit növekedésére számítunk - mondta Tátrai Bernadett. Az idén a 2019-es évhez képest 20 százalékos volumennövekedést vár a hitelintézet.

A bevételi oldalon tud nőni a CIB Bank - mondta Simák Pál. A moratórium számviteli kezelése mozgathatja a nyereséget, de várhatóan kevesebb céltartalékra lesz szükség. A moratórium miatt a bankszektor bevételi struktúrája átalakul, több lesz a kamatbevétel - tette hozzá Jelasity Radován.

A K&H arra számít, hogy jó évet zár - mondta Guy Libot -, és 2021 után is szép éveket várnak. A méretgazdaságosság kulcsfontosságú, a KBC, a K&H anyacége is érdeklődik a jó befektetési lehetőségek, új bankok iránt.

A Takarék-csoport keresztülment már egy nagy integrációs folyamaton, és egy újabb előtt áll. Ezek egyszeri tételei még nem kerültek ki a beszámolókból, a szinergiák hatása most, 2021-ben kezd meg lecsapódni. A piaci növekedésből és a kamatemelkedésből származó bevételt a szinergiás hatás is fokozza majd az idén - magyarázta Egerszegi Ádám. A moratóriummal kapcsolatos kockázati költségek viszont az idei eredményre is hatással lehetnek.

Hosszabb távon lehetnek nehézségek

Tőkearányos megtérülés szempontjából viszont a bankszektor hosszabb távon nehézségekkel szembesülhet - mondta Zolnai György. A digitális fejlesztések sokba kerülnek, és az ügyfelek nem akarnak ezért fizetni, hiszen a fintech cégeknél sem kell ezért fizetni. A szabályozók is gyakran bevisznek egy gyomrost a bankszektornak, a nyereséget gyakran több évre is elviszik egyes intézkedések. A bankok ára gyakran kerül a könyv szerinti érték alá.

A központi bankok már 12 éve nyomtatják a pénzt, most viszont úgy tűnik, megjelent az infláció, ami más helyzetet teremt. Jó lenne, ha az infláció hozna növekedést, ez azonban sajnos nem jár együtt automatikusan - mondta Jelasity Radován.