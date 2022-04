A közelmúltban átalakulás történt több magyarországi Lidl-üzletben: a hagyományos futószalgos pénztárak mellett az önkiszolgáló kasszák is megjelentek.

A Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) megkereste a boltláncot, hogy teszüzemről van-e szó vagy fokozatosan minden boltban lesznek önkiszolgáló pénztárak.

Tőzsér Judit, a több mint 190 üzletből álló hálózattal rendelkező magyar Lidl kommunikációs vezetője közölte:

A vásárlói igényeket szem előtt tartva döntött úgy a vállalat, hogy bevezeti az önkiszolgáló kasszákat áruházaiban, hogy megkönnyítse, egyszerűbbé és gyorsabbá tegye a bevásárlást. Jelenleg országszerte már 28 áruházban működnek önkiszolgáló kasszák, megoszlásukat tekintve fele-fele arányban Budapesten és vidéken. Az önkiszolgáló kasszák telepítése folyamatos. Az érintett áruházak esetében 6 darab önkiszolgáló kasszából álló zóna kerül kialakításra.

A boltlánc szerint az új kasszarendszer működése és a felhasználóbarát felület kezelése egyszerű, így a termékek leolvasását követően a vásárlók Lidl Plus kedvezményre jogosító kuponjaikat is könnyedén be tudják váltani. Mindazonáltal a Lidl munkatársai is segítik a vásárlókat a készülékek használatában a termékek beolvasásánál, a fizetésnél vagy akár az áfás számla igénynél. A boltlánc válaszából kiderül az is, hogy az önkiszolgáló kasszák telepítésével a cég racionalizálta az értékesítési folyamatokat, melynek köszönhetően hatékonyabbá válhat a munkaszervezés, növekszik a pénztárak áteresztő képessége és jelentősen csökken a várakozási idő a fizetéskor.

A Lidl sokáig várt az önkiszolgáló kasszákkal, a riválisok többsége, köztük a Tesco, az Auchan, a Spar és a CBA is már korábban bevezette azokat.