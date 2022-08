Az orosz-ukrán konfliktus, az ellátási láncok zavarai és az általános bizonytalan hangulat ellenére is meggyőző eredményeket ért el az év első felében a CIB kkv üzletága: a pénzintézet 2022 első hat hónapjában 23 százalékkal több hitelt folyósított a szegmensbe tartozó – legalább egymilliárd forintos árbevételű – kis- és középvállalatoknak, mint egy évvel korábban. A dinamikus bővülésben kiemelt szerep jutott az állami támogatás mellett nyújtott hiteltermékeknek: az új kihelyezések 17 százaléka a korábban jóváhagyott NHP-hitelkeretek lehívásából származott, miközben közel felük – 47 százalékuk – az új Széchenyi Program különböző konstrukcióihoz kapcsolódott.

„Az új kihelyezések ágazati megoszlásából egyértelműen látszik, hogy a CIB Bank változatlanul főként a reálgazdaság finanszírozására koncentrál: erre utal, hogy a feldolgozóipar részesedése 22 százalékos, a kereskedelemé 19, az építőiparé és az ingatlanos területé 18 százalékos, a mezőgazdaságé pedig 15 százalékos volt az év első felében” – nyilatkozta Győr Tamás, a CIB Bank kkv üzletágának igazgatója. Figyelemre méltó emellett – tette hozzá –, hogy a vidék pozíciói erősödtek kissé a korábbiakhoz képest: az új finanszírozás 23 százaléka kötődött a Budapesten működő cégekhez az év első felében, miközben a fennmaradó 77 százalék szinte egyenlő arányban oszlott meg a keleti és a nyugati országrész között.

Az idei első félévben is folytatódott az ügyfélszám 2021-ben is tapasztalt dinamikus növekedése az üzletágban: január és június között már több új kkv-ügyfél nyitott bankszámlát a CIB Banknál, mint tavaly az egész évben összesen. „Sikeres akvizícióink alapja egy több éve tartó piacépítő munka, melyet idén sok olyan egyéb körülmény is segített, amely főleg a nagyobb kkv-kat abba az irányba mozdította el, hogy érdemes több bankkal is dolgozni az egybankos modell helyett. Miközben hat évvel ezelőtt még átlagban két helyen vezettek számlát a vállalatok, ez a szám 2020 végére másfélre csökkent. Ez az évek óta tartó trend fordult meg idén márciusban” – mondta el Győr Tamás.

A CIB Bank kkv üzletága által kezelt hitelállomány is markánsan, 21 százalékkal, a garanciák állománya közel 40 százalékkal, míg a faktorállomány 60 százalékkal emelkedett éves összevetésben, miközben a lekötött és a látra szóló betétek állománya, valamint a banknál bonyolított számlaforgalom majdnem a másfélszeresére nőtt egy év alatt. Ami pedig a kilátásokat illeti, Győr Tamás az év további részében a forgóeszközhitelek további bővülésére számít csökkenő beruházásihitel-igény mellett. Továbbra is meghatározó szerep jut majd a támogatott konstrukcióknak, amelyek érdemi kamatelőnyt biztosítanak a piaci kamatozású hitelekhez képest. A bank kkv-hitelportfóliója a legfrissebb elemzések alapján is egészségesnek bizonyult, így a kiemelkedő eredmények zálogát jelentő kollégák, az értékesítéstől a kockázatkezelésen át az operációig, változatlanul tudnak fókuszálni a kkv-k finanszírozására.