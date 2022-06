Példátlan csomagautomata-boomot tapasztalhattunk 2021 során: egy év alatt megnégyszereződött a kiszolgáló-egységek száma, így jelenleg már körülbelül 1600-1700 csomagautomata érhető el országszerte.

A trendfordulót a világjárvány okozta: az oltások megjelenése előtt önmagában az e-kereskedelem is óriási lökést kapott, 2020-ban 45 százalékkal, 2021-ben 32 százalék nőtt ez a piac, amely uniós szinten is kiugró eredménynek számít. Eközben a fogyasztók preferenciája a házhozszállítástól és a csomagpontos szolgáltatásoktól elmozdult a csomagautomaták irányába, amelyben közrejátszott a vírustól való félelem is - magyarázta Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója, a Foxpost rendezvényén.

Az érintkezésmentes átvétel mellett ugyanakkor mára fontosabb szemponttá vált a rugalmasság, a tervezhetőség: az automaták esetében ugyanis nem szükséges egy szűk időablakban azonnal átvenni a csomagokat, nem kell alkalmazkodni a futárhoz, hanem bármelyik nap 0-24 óráig elérhetőek a küldemények.

Az automatás rendszer az áruvisszaküldési szituációkra is sokkal alkalmasabb, továbbá a sorban állás kiiktatásával a magánszemélyek közötti csomagforgalomban is kedvezőbb megoldást kínál, mint a postai feladás. Nem véletlen, hogy a magánszemélyek közötti adásvételek esetén is egyre inkább ez a preferált átvételi mód - értékelt.

Lappangva sújthat le az infláció

Az üzemanyagárak már az elmúlt egy évben is komoly emelkedésen mentek keresztül, de várhatón újabb jelentős megugrással számolhatunk, amely előbb-utóbb begyűrűzik a házhozszállítási díjakba is - figyelmeztetett Bengyel Ádám, a Foxpost Zrt. vezérigazgatója.

Ez újfent a csomagautomaták felé billenti majd a mérleg nyelvét, hiszen a házhozszállítás esetében jelentősebb az üzemanyagárak szerepe a költségszerkezetben. Ennek fő oka, hogy a kiszállítás sokkal inkább elaprózott a csomagok címre vitele során: miközben a Foxpost járművei egy nap akár 800-1000 darab csomagot képesek kiszállítani az automatákhoz, addig az egyik piacvezető futárszolgálat mindössze 100-150 csomagot képes kivinni. Az iparágban átlagosan ötszörös különbséget szokás emlegetni - állítja.

További pluszterhet okozhat a házhozszállításban a futárhiány ("Egyre több csomag, egyre kevesebb futár"), valamint a főváros és a nagyobb vidéki városok környezetvédelmi kezdeményezései, amelyek várhatóan behajtási és úthasználati díjakkal sújtják majd az autóval közlekedőket.

Amennyiben megszüntetik az üzemanyagok hatósági árát, az rögtön egy 20-25 százalékos költségnyomást helyezhet a házhozszállítást végző szolgáltatók vállára. A kiskereskedőknek ugyanakkor nem érdeke, hogy a fogyasztók hirtelen szembesüljenek a drágulással, így várhatóan "puhán", időben elnyújtva vihetik majd keresztül az áremeléseket, először csak egyes árukategóriákra, vagy a promóciók lefaragására koncentrálva.

Így a díjemelés folyamata akár egy évig is elhúzódhat, ennek során legalább 15-30 százalékos drágulás jöhet, tekintettel arra is, hogy a házhozszállítás jelenleg kifejezetten alulárazott

- becsülte Madar Norbert.

Ezrével érkezhetnek az újabb automaták

Az online kereskedők egyre kevésbé tudják lenyelni a kiszállítási díjak emelkedését, a drágulással szinkronban viszont újabb ügyfélkör jelenhet meg a csomagautomatáknál és webáruházak is egyre inkább ezt megoldást preferálhatják. Már tudni, hogy a szolgáltatók további jelentős beruházásokra készülnek: így év végére körülbelül 2500 egységre rúg majd az automaták száma országosan, s ez jövőre akár elérheti a 4 ezret is. A Foxpost mint piacvezető például jelenleg 550 darab automatával rendelkezik, amelyet 2022 végére 850-re kíván bővíteni - jelentette ki Bengyel Ádám.

Jelenleg a házhozszállítás szerepe érdemben nagyobb az e-kereskedelemben: az ügyletek körülbelül 80 százalékát teszi ki, míg a fennmaradó részt a személyes átadás, amely immár nagyrészt az automatákhoz kötődik.

A szakemberek szerint ez az arány négy éven belül 50-50 százalékos lesz. Ezzel együtt egy edukációs folyamat is zajlik, hiszen sokaknak még meg kell tanulnia, miért érdemes használni a csomagautomatákat.

A 100 százalékig magyar tulajdonú Foxpost igen sokat profitált abból, hogy a multinacionális hátterű e-kereskedők meghozták az áttörést a csomagautomatáknál - így Alza, eMag, a GLS is hamarabb kezdte kiépíteni automata-hálózatát.

A vezérigazgató szerint azonban ez a piac már most túltelített miközben a verseny egyre inkább kiéleződik. A cégvezető úgy látja: a jelenlegi hét szereplő helyett három éven belül már legfeljebb négy játékosnak lehet helye.

Annak ellenére, hogy csomaglogisztikában a nemzetközi láncok térnyerése megállíthatatlan, a Foxpost bízhat abban, hogy megőrzi piacvezető szerepét: elsősorban technológiájának, hatalmas ügyfélkörének és a kereskedelemben meglévő mély beágyazottságának köszönhetően.