A légi permetezésre vonatkozó jogszabály módosításával az Agrárminisztérium (AM) - együttműködésben az Innovációs és Technológiai Minisztériummal - megalkotta a drónokkal történő növényvédő szer kijuttatásának jogszabályi környezetét, elősegítve ezzel, hogy az új, pontosabb és célzottabb kijuttatást lehetővé tevő légi permetezési technológia a magyar gazdák rendelkezésére állhasson - jelentette be az AM. (A drónos permetezéssel és a hatékonyságával kapcsolatban évek óta folynak vizsgálatok Magyarországon is, de drónos permetezésre legálisan - jogszabály híján - eddig nem volt mód – a szerk.).

A légi növényvédelmi tevékenység hagyományos zárt kabinú légi járművekkel (helikopter, merevszárnyú repülőgép) eddig is elérhető volt a magyar gazdák számára az EU által megadott keretek közt. A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 4/2022. (II. 8.) AM rendelet megjelenésével most kialakították a drónos permetezés jogszabályi feltételeit is, amelyek egyaránt szolgálják a gazdálkodók és a piac érdekeit, szem előtt tartva a fogyasztók jogos élelmiszerbiztonsági elvárásait és az agrárkörnyezet fenntartható védelmét - írja az AM közleményében.

A rendelet tartalmazza a drónos légi permetezések elvégzéséhez szükséges képzettségi, adminisztrációs és műszaki előírásokat.

A jogszabály szerint drónos mezőgazdasági repülést az végezhet, aki szerepel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pilóta nélküli légijárművel történő légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosultakról vezetett nyilvántartásában. A nyilvántartásba az kerülhet, azaz mezőgazdasági drónt az irányíthat, aki rendelkezik hatályos pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvánnyal, valamint elvégezte a Nébih által erre kijelölt szervezet által szervezett drónos növényvédelmi alapképzést. A későbbiekben kétévente növényvédelmi szakmai továbbképzésen kell részt venni.