Hogyan lehetséges, hogy a magyar bíróság közvetlenül tájékoztat egy moszkvai illetőségű – az Alkotmányvédelmi Hivatal által Oroszországba kitoloncolt – személyt egy olyan ügy részleteiről, amelyben egy NATO-szabványos lőszertöltőgépet keresnek? - teszi fel a kérdést a 24.hu egy titokzatos fegyverügy szálait boncolgatva.

Abszurdnak tűnik a kérdés, hiszen nemzetbiztonsági szempontból különösen érzékeny információkról lehet szó, de ilyesmi bontakozik ki egy évek óta tartó jogvitában, amely egy kis miskolci cég megszerzéséért folyik. A Borsodi Általános Gépgyár Kft.-ről (BSGÉP) van szó, amelyről eddig annyit tudtunk, hogy holott apró hadiipari cég, nagy erők mozdultak rá.

Végül Mikó István szerezte meg, legalábbis ő azt állítja, hogy megvette Jurij Shabajkin üzletrészét, és ezzel beszállt a BSGÉP-be, ám ez ügyben egy másik tulajdonossal pereskedik. Ez a cég lehet érintett egy Kalasnyikov-lőszereket gyártó gépsor ügyében.

Rendben van vagy nincs rendben?



Az ügy Miskolctól a balatonfűzfői lőszergyártó projektig vezet, melyet 2,5 milliárd forintos költségűre terveztek, benne 950 millió forint uniós támogatással. A közös pont a lőszergyártó gépsor, ez a lelke a balatoni projektnek, a BSGÉP pedig beszállítóként kapcsolódott be a sztoriba: a borsodi cég importálta a hadieszközt.

A balatonfűzfői ügyben is folyik egy per, amelyben a vádhatóság szerint fiktív ügyletre hívták le az uniós támogatást, a gépsor pedig nem érkezett meg. Más hatóságok mást állítanak, például a NAV megkapta a gépsor után az áfabefizetést, és évekkel ezelőtt a Miniszterelnökség is úgy találta, hogy minden rendben van a beruházással.

Nem kicsi, nagy



A bírósági perek anyagából azt lehet kihámozni, hogy tovább kavarodott a helyzet: a Pénzügyminisztérium szerint a lőszergyártó visszakerült a gépsort szállító országba, azaz Törökországba, a török illetékesek viszont azt közölték, hogy náluk nincs. Noha a külső szemlélő azt gondolná, mi sem egyszerűbb annál, mint eldönteni, létezik-e egyáltalán ez a gépsor, és ha igen, akkor hol található.

Végtére is egy Kalasnyikov-lőszereket gyártó, egy év alatt 25 millió töltény gyártására alkalmas gépsorról van szó, és háborús helyzetben végképp nem mindegy, kinek a kezében van ez a kapacitás. Elrejteni sem lehet egyszerű a gyártósort, mivel szétszerelve két kamiont töltenének meg az alkatrészek.