Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

A családunk külföldi nyaralást tervez Toscanába a nyáron. Augusztusban mennénk nyaralni, négy fő, két felnőtt és két gyerek. Tavaly és tavalyelőtt a covid miatt nem mentünk külföldre, de most már nem akarjuk tovább halogatni a nyaralást, a gyerekek is nagyon beleélték magukat, mi is szeretnénk menni. Luxusról szó sincs, de azért normális szálláson szeretnénk megszállni, elmennénk néha pizzázni, kávézni, fagyizni. Így is legalább 4-5 ezer euróba fog kerülni négyünknek a két hét, ahogy számolom, a benzinnel, autópályával stb. Ez nem kevés pénz.

Az a kérdésem, hogy érdemes-e most váltani eurót, vagy várjunk, hátha lejjebb megy az árfolyam? Vagy nem érdemes várni, mert csak feljebb megy már az euró?

Áron

A Financiológus válasza:

Kedves Áron!

Sokan járnak az ön cipőjében, készülnek külföldre, és figyelik aggodalommal a forint árfolyamát. Sajnos a kérdésére nem könnyű válaszolni, nincs egyértelműen tuti megoldás. A forint árfolyamát nagyon sok tényező befolyásolja, ami miatt gyengülhet vagy erősödhet, és képtelenség most megjósolni, mi fog történni a következő hónapokban.

A Magyar Nemzeti Bank és a kormány a 400 forint körüli árfolyamot a jelek szerint már magasnak tartja, ilyen szinteknél beavatkozik. A devizahitelek árfolyamváltozásánál viszont lehetett látni, hogy ezeknek a beavatkozásoknak is van határa, a világpiaci folyamatokkal a magyar kormány és az MNB sem tud tartósan szembemenni. A lakosság pedig a Napi.hu felmérése szerint arra számít, hogy az idén az első félévben már 400 forint lesz az árfolyam.

Mivel képtelenség megmondani, mikor lesz a legalacsonyabb az árfolyam augusztusig, ezért csak azt tudom tanácsolni, amit a profi szakemberek is általában szoktak, hogy keresni kell a jó vételi lehetőségeket, és olyankor vásárolni vagy vásárolgatni. Ha úgy látja, éppen kedvezően alakul az árfolyam, vásároljon valamennyi eurót. Nem kell megvenni az összeset, csak a tervezett összeg egy részét. Ha ismét jó árfolyamot lát, akkor vehet még több valutát vagy devizát. Remélhetőleg így apránként vásárolva egy viszonylag kedvező átlagos árfolyamon tudja majd átváltani a forintját.

Ezt megteheti akkor is, ha készpénzt akar váltani, és akkor is, ha devizaszámlán gyűjti az eurót a nyaralásra. Mindkét esetben érdemes figyelni a váltásnál felszámolt marzsokat. Az egyes bankoknál, pénzügyi intézményeknél ennek a mértéke különböző lehet. Vannak olyan bankok, amelyeknél mindössze 2 százalék a különbség a deviza eladási és a deviza vételi árfolyam között, máshol akár az 5 százalékot is elérheti ez a marzs. Érdemes lehet a devizaszámlát emiatt olyan banknál megnyitni, ahol alacsonyabb ennek a mértéke.

Ha esetleg úgy alakul, hogy éppen nagyon erős lesz a forint augusztusban, akkor pedig dönthet úgy is, hogy nem használja fel az átváltott eurót, hanem a forint számlájáról fizet Olaszországban a bankkártyájával. Ebben az esetben szintén deviza eladási árfolyamon fogja átszámolni a bankja a költéseket.