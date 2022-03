Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Ezen a héten két sberbankos ügyfél is megkereste szakértőinket. Az ő leveleikre válaszolunk.

Tisztelt Financiológus!

Kérem, segítsen, mert teljesen tanácstalan vagyok. Szeretett nagymamámat egy évvel ezelőtt elvette tőlem a covid. Ő a végrendeletében rám hagyta a lakását, amit a hozzá fűződő emlékek miatt fájó szívvel, de eladtam, mivel a lakás Sopronban volt, én viszont egyetemista korom óta Budapesten élek. Lakást is Budapesten szeretnék vásárolni.

56 millió forintot kaptam a soproni ingatlanért a múlt héten, ez az összeg a Sperbankba került a számlámra. Már korábban kinéztem magamnak egy lakást Budapesten, amit le is foglalóztam 8 millió forinttal. Az volt a tervem, hogy az örökségből meg tudom majd venni életem első lakását. Most pedig teljesen kétségbe vagyok esve. Teljesen bizonytalanná vált, hogy hozzájuthatok-e a pénzemhez a bankban, és ha nem fizetem ki időben a lefoglalózott lakást, akkor még a 8 millió forintot is elbukom a semmire. Mit javasol ilyen helyzetben?

Anna

A Financiológus válasza:

Kedves Anna!

Amióta megkaptam a levelét több esemény is történt a Sberbankkal kapcsolatban. A helyzet rendeződni látszik annyiban, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elrendelte a hitelintézet végelszámolását. Ez azt jelenti, hogy a bankbetétben lévő követeléséből 100 ezer eurónyit, vagyis a végelszámolás napján érvényes árfolyam alapján 38 millió 47 ezer forintot az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tíz munkanapon belül – praktikusan március 18-ig – kifizet az ön részére.

Az ön követelése ennél nagyobb, a maradék mintegy 18 millió forintjának a sorsa bizonytalan. Az OBA kártalanítás összegét meghaladó összegről önnek hitelezői igényt kell benyújtania a Sberbank végelszámolójának, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft.-nek (PSFN Kft.) címezve. A hitelezői igények benyújtásának módjáról, formájáról külön tájékoztatást nyújt majd a végelszámoló.

A végelszámolási eljárás sajnos hosszasan elhúzódhat, nincs rá vonatkozó határidő, így nem tudom megmondani, mikor kaphatja meg a maradék összeget. Azt sem lehet most megmondani, teljes mértékű vagy csak részleges kártalanításra számíthat-e, ez a végelszámolási vagy felszámolási eljárás során fog kiderülni.

A jelen helyzetben mérlegelnie kell, hogy mit tesz. A foglalóról érdemes tárgyalnia az eladóval, hogy a jelenlegi helyzetben adja vissza önnek. Ezt vissza is perelheti akár, ehhez bizonyítani kell, hogy nem felelős a szerződés meghiúsulásáért. Mentesül a felelősség alól a szerződő fél, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje. Azt gondolom, a Sberbank csődje ilyen körülménynek számít.

Úgy is dönthet persze, hogy megvásárolja az ingatlant, ha az OBA által nyújtott kártalanítás erre nem elegendő, akkor más forrásból, például bankhitelből is kipótolhatja. Tudom, hogy ez nem az a megoldás, amit eltervezett, de a jelenlegi helyzetben nem javaslom, hogy arra várjon, hogy néhány héten belül a végelszámolási eljárás véget ér, és hozzájut a követeléséhez.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

A Sbebank budaörsi, Szabadsági úti fiókjában is van széf szolgáltatás, ahol öt éve vagyok bérlő. Az MNB írásban biztosított arról, hogy március 2-án hozzáférési lehetőségem lesz a széfhez, a fiók viszont be volt zárva, telefonhívást nem fogadnak, emailre nem reagálnak. Az OBA telefonos ügyfélszolgálata azt a tájékoztatást adta, hogy nincs széfes témakör a Sberbankos kártalanítási ügyek között. Mely pénzintézeti felügyeleti szerv foglalkozik a több száz széf bérlőjével?

László

A Financiológus válasza:

Kedves László!

Az MNB eredetileg két nap bankszünnapot rendelt el a Sberbanknál, és valóban úgy volt, hogy március 2-án, szerdán kinyitják a fiókokat. Végül azonban a végelszámolás mellett döntött a felügyelet, ezért a fiókok nem nyithattak ki. Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) végzi a Sberbank végelszámolását, hozzájuk kell fordulnia az igényével.

A Sberbank ügyfeleinek a banktól bérelt széfben tárolt ingóságai, értéktárgyai az ügyfelek tulajdonát képezik, lehető legrövidebb időn belüli kiadásukról a végelszámoló fog gondoskodni.

Jelenleg a Sberbankhoz kijelölt végelszámoló azon dolgozik, hogy többek között a széfszolgáltatással érintett bankfiókokat információnyújtás és szükség esetén az OBA eljárásával kapcsolatos támogatás céljából megnyissa, ennek technikai és egyéb feltételeit meg kell teremteni, ezt követően az ügyfelek a széfjeikben tárolt értékeikhez hozzá fognak férni.

Az ezzel kapcsolatos további információkat a PSFN vagy a Sberbank honlapján talál majd, emellett a Sberbank ügyfélszolgálatát érdemes keresni. A PSFN honlapján lévő információ szerint a széfszolgáltatással érintettek egyedi megkereséseket is fognak kapni a felszámolótól.