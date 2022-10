December 31-ig még hatósági áron lehet tankolni a hazai benzinkutaknál, ami jó hír a magánszemélyeknek, de a szolgáltatók már nem tartják szerencsésnek. Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója a napokban egy interjúban beszélt arról, hogy a benzinárstop valójában nekik kerül sok pénzbe, nem a kormánynak.

Ráadásul a mérsékelt ár a fogyasztásra is hat, hiszen ha valamit mesterségesen, olcsón adok, akkor abból az emberek nem fognak takarékoskodni. Meg lehet nézni, hogyan alakult a magyarországi üzemanyag-fogyasztás, és hogyan alakult a fogyasztás azokban az országokban, ahol a magas árakat kellett kifizetni, ott bizony elindult a csökkenés - mondta Hernádi. (Márciusban, amikor elszálltak az olajárak, a magyar hatósági áras benzinfogyasztás 31 százalékkal, a gázolaj 36 százalékkal emelkedett, de még áprilisban és májusban is megmaradt a kétszámjegyű növekedés az előző évi mennyiségekhez képest - a szerk.)

Mi a probléma?

Közben a Portfolio arról írt, hogy mindössze egy-két hétre elegendő gázolaj maradhatott a hazai biztonsági tartalékban - számolt be az ATV Híradó. A Holtanjoljak.hu ügyvezetője, Bujdos Eszter szerint azonban pánikra nincs ok, hiszen a benzinkutakat nem ezekből a készletekből töltik fel. Nagyobb probléma szerinte a kisbenzinkutak helyzete, mert a számukra augusztus 19-én megnyílt támogatásból még mindig csak a 40 százalékuk jutott pénzhez. (Ehhez képest az agrárminisztérium illetékes államtitkára augusztus 16-án arról beszélt, hogy a pályázók már augusztusban hozzájuthatnak az árstop miatti veszteségeiket kompenzáló újabb támogatáshoz. A kormány az idén márciusban vezette be a kisbenzinkutak támogatásának programját, amelynek értelmében literenként 20 forint vissza nem térítendő állami támogatást kapnak.)

Bujdos Eszter szerint az OMV-nél előfordulnak készlethiányos kutak, de a helyzet hamarosan megoldódhat, mert az olajvállalat schwechati finomítója a júniusban történt incidens után ismét teljes kapacitással működik.

Az Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint sem kell aggódni a gázolajellátás miatt, mert a készlet minimum három hetes teljes hazai ellátást biztosíthat.

Jelenleg a biztonsági gázolajkészlet mennyisége 292,5 millió liter, ami 73 napnyi nettó importmennyiségnek felel meg - közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.