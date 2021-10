Várhatóan késik majd a 3-as metró felújítása – írja az Index a Népszavára hivatkozva. Eredetileg 2023. januárig végeztek volna, de a rekonstrukcióról készült legutóbbi belső tájékoztatóban már meg sem említik a vonal átadására vonatkozó ezt a dátumot. A korábbi hírekkel egyezően így ebben az szerepelhet, hogy a több állomáson felmerült extra azbesztmentesítési és padlócsere miatt újabb határidő hosszabbítást kértek a kivitelezők, többletköltség kifizetése mellett.

A több mint 17 kilométer hosszú 3-as metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmát lebonyolító vasúti rendszere, amelynek hétköznapi forgalma nagyobb, mint az ország egész vasúti hálózatáé együttvéve. Tehát jelentős kiesést jelent a határidő kitolása.

A forgalomba helyezés legkorábbi dátuma a mostani forgatókönyv szerint 2023. március 15. Viszont a középső szakaszt így nem egyben adják át - hogy a BKV tompítsa a csúszást -, hanem részenként nyitják meg:

2022 május közepén átadnák a Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin téri állomásokat, 2022 decemberében adnák át a Deák téri állomást. 2023 márciusában adnák át a többi, Göncz Árpád városközpont és Deák Ferenc tér közötti állomást.

A portál szemléje szerint a tavalyi áremelés után újabb szerződésmódosítást próbálhat kicsikarni az építkezésben részt vevő Swietelsky Építő és a Swietelsky Vasúttechnika Kft., emellett október elején többletköltségigényt jelentett be az EDR (egységes digitális távközlő) hálózat kiépítését végző Pro-M Zrt. is. A Swietelsky egyik alvállalkozója fel is függesztette a kivitelezési munkát.

Ahogy arról korábban írtunk, a hármas metró középső - Lehel tértől Nagyvárad térig tartó - szakaszának felújítására a 2019. november 27-én kötött szerződést a BKV a Swietelsky Építő Kft.-vel. A rekonstrukció speciális jellegéből adódóan elkezdődött a középső szakasz alagúti és állomási munkáinak, valamint szerződési idejének összehangolása. Ezt követően a BKV Zrt. szerződésmódosításra irányuló egyeztetéseket kezdeményezett a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel a metrófelújítás sikeres megvalósítására.

Az M3 metróvonal alagútrekonstrukciójára mintegy 48 milliárd forint értékben kötött szerződést a BKV 2017. szeptember 4-én a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel. A középső vonalszakasz állomásainak elhúzódó felújítása miatt szükségessé vált az építési munkákra vonatkozó harmonizált ütemterv kialakítása, ezzel összefüggésben az alagútfelújításra szóló szerződés díjának és határidejének módosítása. Hónapokig tartó egyeztetések után 2020. december 21-én létrejött a szerződésmódosításra vonatkozó szándéknyilatkozat, melyben - a Kivitelező által eredetileg megállapított 18 milliárd forint helyett - legfeljebb 9,1 milliárd forint többletköltség + 5 % tartalékkeret elszámolásában állapodtak meg a szerződő felek. A megállapodás alapján az alagút teljes korszerűsítése 2021. január 11-én a középső szakaszon is elkezdődött.